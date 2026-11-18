La Asociación de Elaboradores de Cava de Requena ha presentado esta mañana, en el incomparable marco del Mercado de Colón de Valencia, una de sus citas más importantes del año, la undécima edición de la Feria del Cava Valenciano. Durante el acto, al que han asistido representantes de las bodegas que estarán presentes en el certamen, el presidente de la Asociación, Jorge Srougi, ha explicado que el evento “se postula como una cita ineludible para valencianos y visitantes en la antesala de las fiestas navideñas. Proponemos un fin de semana lleno de brindis en el que los asistentes podrán descubrir algunos de los mejores cavas que se elaboran en Requena”.

Presentación Feria del Cava Valenciano | ondacero.es

Respecto al cierre de la campaña para el sector, Srougi ha destacado que “todavía es pronto para hablar de cifras respecto al cierre de la campaña, porque es en este último tramo del año donde se concentra la mayor cantidad de consumo de cava. Con todo, pensamos que cerraremos el año con unas cifras similares a las del pasado 2025, que estuvo en torno a los 15 millones de botellas”. El presidente de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena estuvo acompañado en el acto de presentación de la Feria del Cava Valenciano por José Manuel Enríquez, gerente de banca empresas de Cajamar, quien incidió en “el apoyo incondicional no solo a este evento y los cavistas de Requena, sino a todo el sector del cava, uno de los motores del municipio de Requena”.

Por su parte, Roberto Redondo, gerente de BMW Marcos Automoción, uno de los patrocinadores del evento, que presentará durante el próximo fin de semana en la Feria del Cava Valenciano el nuevo BMW X5, agradeció a los elaboradores de cava de Requena “permitirnos acompañarles en esta aventura, cristalizando así desde hace casi una década el idilio que mantiene este extraordinario producto valenciano con una marca consolidada en Valencia como es BMW”.

En la presentación también intervino el Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Requena, Joaquín González, quien destacó la importancia del sector cavista en el municipio y los esfuerzos que éstos hacen para promocionar “no solo el cava, sino también el nombre de Requena, justo en un año muy importante para nosotros gracias al título de Ciudad Española del Vino, que nos está sirviendo para realizar innumerables acciones de promoción para seguir poniendo en valor los vinos y cavas de la ciudad y todos sus encantos turísticos”. El turno de intervenciones lo cerró la Directora General de Producción Agrícola y Ganadera, M.ª Ángels Ramón-Llin, quien no quiso dejar pasar la oportunidad para felicitar al sector del cava de Requena “no solo por la celebración de eventos como el de este fin de semana en el Mercado de Colón, sino también por el magnífico trabajo que están haciendo para crecer en un mercado tan exigente como es el del vino, con unas cifras de comercialización muy a tener en cuenta y con un valor medio del producto que supone generar riqueza para todas las partes de la cadena, incluyendo aquí a los viticultores”.

La tarde del viernes 20 de noviembre, a las 19:00 horas, arranca esta undécima edición de un certamen que ha cautivado al público valenciano en ediciones precedentes. El evento se prolongará hasta las 15:00 horas del domingo 22. Organizada por la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, este año el certamen reúne a siete bodegas valencianas: Coviñas, Chozas Carrascal, Dominio de la Vega, Hispano Suizas, Cavas Marevia, Pago de Tharsys y Torre Oria.

El certamen se ha consolidado con fuerza siendo una ocasión especial para que el público valenciano se encuentre con ‘sus cavas’, en un entorno idílico. Este año el evento funciona con un sistema de tickets que se ofrecen en dos formatos. El ticket simple de 20 euros incluye seis degustaciones de cava y una de gastronomía, además de una copa serigrafiada para llevársela de recuerdo y un práctico porta-copas. Por su parte, el ticket dúo de 30 euros está pensado para compartir, ya que incluye ocho consumiciones de cava, dos de gastronomía y dos copas serigrafiadas con sus respectivos porta-copas. Además se activa la opción de obtener más tickets de degustación de cava sin necesidad de adquirir otra copa.

En la parte gastronómica, varios locales del Mercado de Colón prepararán una oferta especial con motivo del evento. Así, Ma Khin Café, Suc de Lluna, Mi Cub, Martin&Mary, Manglano y Pantalán 5, estarán presentes en el evento con una notable oferta gastronómica.

El evento cuenta este año con BMW Marcos Automoción como coche oficial, a lo que se suma el impulso de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, el Ayuntamiento de Requena, el Grupo Cooperativo Cajamar, la Generalitat Valenciana y Requena Ciudad Española del Vino 2026.