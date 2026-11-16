Una sinfonía de burbujas en el corazón de València

Los próximos 20, 21 y 22 de noviembre el Mercado de Colón de València acoge una de las citas más esperadas del año por los amantes de las burbujas, la Feria del Cava Valenciano, evento organizado por la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena que alcanza su undécima edición y que reunirá, durante cuatro intensas sesiones, los mejores espumosos elaborados por las siete bodegas del colectivo de Requena, único municipio de la Comunitat Valenciana incluido en los territorios de la Denominación de Origen Cava.

Cartel X1 Feria Cava Valenciano | ondacero,es

Entre las referencias que estarán presentes en el Mercado de Colón destacan este año el Torre Oria Chardonnay Brut, un espumoso de notable frescura y viveza que destaca por sus notas cítricas y de fruta blanca y la fineza de su burbuja. Coviñas acercará a los visitantes su colección Aula, de entre la que destaca el Aula Brut Nature Reserva, un cava con aromas de manzana fresca y cítricos que sorprende por sus nítidos recuerdos de frutos secos. Marevia llega un año más a la cita con propuestas como el Marevia Brut Reserva Blanc de Noirs, un cava amplio y cremoso, de limpia burbuja y alta intensidad aromática.

Dominio de la Vega será otra de las firmas presentes en el certamen, y lo hará con propuestas ecológicas y grandes clásicos como su Dominio de la Vega Brut Reserva Especial, un cava de larga crianza, complejo en aromas, cremoso en boca y con un carbónico sutil y bien integrado, del que presentará su nueva añada. Por su parte, Chozas Carrascal apostará por la expresividad de cavas como el Eterno Gran Reserva Brut Nature, sin duda una de las etiquetas que mejor representan la extraordinaria capacidad de guarda de los cavas elaborados en altitud en el término municipal de Requena. Pago de Tharsys, otra de las bodegas más reconocidas por el gran público, presentará las nuevas cuvées de su recientemente renovado sello Alegría, bajo el que agrupa cavas de diferentes tipologías con el marchamo de ‘guarda superior’.

La de este año, será también una edición especial para Bodegas Hispano+Suizas, que descorchará botellas de la colección Tantum Ergo, entre ellas el Pinot Noir, un cava rosado que hace unos días ha recibido la maravillosa noticia de que la influyente prescriptora británica Jancis Robinson ha encumbrado a este espumoso firmado por Pablo Ossorio y Rafael Navarro como mejor cava rosado del mundo tras la última cata de esta crítica, poseedora del título ‘Master of Wine’.

Todos estos cavas estarán armonizados en el Mercado de Colón por la excelente propuesta gastronómica de algunos de los establecimientos del recinto valenciano, entre ellos Ma Khin Café, Suc de Lluna, Martin&Mary, Mi Cub, Manglano y Pantalán 5, que ofrecerán una interesante selección de tapas, pinchos y otras elaboraciones especialmente pensadas para acompañar unos cavas que se presentan como la mejor propuesta para celebrar con familia y amigos en este final de año, justo en la antesala del inicio de las fiestas navideñas.

Esta edición será, además, especialmente interesante para organizadores y asistentes, ya que Requena ha sido designada por ACEVIN durante todo el 2026 como ‘Ciudad Española del Vino’, un título bajo el que el municipio está redoblando sus esfuerzos para visibilizar todos sus encantos y reclamos, y uno de los más importantes, sin duda, es el cava.

Feria del Cava Valenciano en el Mercado de Colón | ondacero.es

La tarde del viernes 20 de noviembre arranca esta undécima edición de un certamen que ha cautivado al público valenciano desde su primera edición, celebrada en 2013. El evento se prolongará hasta las 15:00 horas del domingo 22. El evento funcionará con un sistema de tickets que se ofrecerán en dos formatos. El ticket simple de 20 euros incluye seis degustaciones de cava y una de gastronomía, además de una copa serigrafiada para llevársela de recuerdo y un práctico porta-copas. Por su parte, el ticket dúo de 30 euros está pensado para compartir, ya que incluye ocho degustaciones de cava, dos de gastronomía y dos copas serigrafiadas con sus respectivos porta-copas. Además, se activará la opción de obtener más tickets de degustación de cava sin necesidad de adquirir otra copa.

Previo a la celebración de la Feria, el próximo martes 17 de noviembre a las 12:30 horas tendrá lugar la presentación oficial del certamen en las instalaciones del Mercado de Colón. Allí, el presidente de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, Jorge Srougi, revelará los principales detalles de un evento que supondrá una auténtica sinfonía de burbujas en pleno corazón de València.

La Feria del Cava Valenciano se celebra los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Mercado de Colón de València. El evento está organizado por la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena y cuenta con la colaboración de la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Ayuntamiento de Requena, Generalitat Valenciana, Cajamar, BMW Marcos Automoción y Requena Ciudad Española del Vino 2026.