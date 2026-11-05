Expertos en neurorrehabilitación de Vithas Valencia insisten en que la recuperación de la consciencia tras un daño cerebral grave es un proceso gradual, no un instante

¿Cuándo despertará? Es una de las preguntas más difíciles que afrontan las familias después de un daño cerebral grave. Expertos en neurorrehabilitación de Vithas Valencia Consuelo y Vithas Aguas Vivas recuerdan que la recuperación de la consciencia es un proceso gradual y diferente en cada paciente.

Desde Irenea, Instituto de Rehabilitación Neurológica de Vithas integrado en el Instituto de Neurociencias Vithas (INV), destacan la importancia de evaluar la evolución para identificar los primeros signos de recuperación y adaptar el tratamiento.

”En las películas, el coma termina cuando la persona abre los ojos y vuelve a ser quien era. En la práctica clínica, abrir los ojos puede ser solo uno de los primeros pasos. Después debemos determinar si existen signos de consciencia, si la persona comprende lo que sucede, si puede comunicarse y qué capacidades necesita recuperar o aprender a compensar“, explica el Dr. Enrique Noé, director de Investigación de Irenea y secretario de la International Brain Injury Association (IBIA).

Los primeros signos pueden manifestarse mediante una fijación de la mirada, un movimiento o una respuesta ante una orden. Sin embargo, factores como la fatiga, el dolor, las infecciones o la medicación pueden hacer que estas respuestas fluctúen.

Abrir los ojos no significa necesariamente haber recuperado la consciencia

Los especialistas de Irenea recuerdan que es importante distinguir los diferentes estados de consciencia para comprender la evolución del paciente y evitar expectativas poco realistas.

”El coma es un estado de inconsciencia en el que la persona permanece con los ojos cerrados y no puede ser despertada. Su evolución puede conducir a la recuperación de la consciencia o a otros estados, como el síndrome de vigilia sin respuesta o el estado de mínima consciencia“, explica el Dr. Noé.

”En el estado de mínima consciencia pueden aparecer signos limitados y fluctuantes de consciencia de uno mismo o del entorno. Abrir los ojos no demuestra por sí solo que la persona comprenda lo que sucede o pueda comunicarse. Del mismo modo, la ausencia de una respuesta motora observable no permite descartar la presencia de consciencia“, añade.

La investigación busca mejorar la evaluación de la consciencia

Un estudio publicado en 2025 en Nature Medicine , con 226 pacientes con lesión cerebral aguda, observó que la presencia de husos del sueño bien formados en el electroencefalograma se asociaba con la disociación cognitivo-motora, una recuperación más rápida de la consciencia y una mayor probabilidad de recuperar la independencia. Estos hallazgos apuntan al potencial de nuevos biomarcadores, aunque no permiten predecir la evolución individual.

En esta línea, Irenea participa en proyectos europeos como DOCBOX y DOCMA, orientados a mejorar la evaluación de los estados alterados de consciencia y avanzar hacia herramientas diagnósticas y terapéuticas más precisas.

La neurorrehabilitación continúa tras recuperar la consciencia

Recuperar la consciencia no significa haber completado la recuperación. Pueden persistir dificultades de movilidad, comunicación, deglución, cognición o autonomía que requieren una intervención individualizada.

”No podemos prometer hasta dónde llegará cada persona ni establecer el mismo plan de tratamiento para todos. Pero sí podemos ofrecer una evaluación rigurosa, identificar capacidades que pueden estar pasando desapercibidas y adaptar el programa de neurorrehabilitación para acompañar la recuperación y prevenir complicaciones“, subraya el Dr. Noé.

La atención requiere un abordaje integral y coordinado. Así lo recoge la guía sobre estados alterados de consciencia de la Sociedad Española de Neurorrehabilitación , en cuya elaboración participaron profesionales de Irenea.

Los profesionales de Vithas Valencia Consuelo y Vithas Aguas Vivas recuerdan que la recuperación de la consciencia debe entenderse como una trayectoria gradual y no lineal, una perspectiva que también ayuda a las familias a interpretar los avances y ajustar sus expectativas.

Sobre Vithas

El grupo Vithas está integrado por 22 hospitales y 40 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias. Los 14.500 profesionales que conforman Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud+.

Vithas, respaldada por el grupo Goodgrower, fundamenta su estrategia corporativa en la calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación y la innovación y el compromiso social y medioambiental.