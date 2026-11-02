El Hospital Vithas Valencia Consuelo abre Vithas Fertility, su nueva Unidad de Reproducción Humana Asistida

El Hospital Vithas Valencia Consuelo da un paso estratégico en la ampliación de su cartera de servicios con la apertura de su nueva Unidad de Reproducción Humana Asistida, que operará bajo la marca Vithas Fertility.

Con este lanzamiento, el centro sanitario consolida su compromiso con la salud reproductiva, ofreciendo a los pacientes un modelo de atención integral, seguro y de alta calidad con el valor añadido de que todo el proceso se realiza en un entorno hospitalario, lo que garantiza la continuidad asistencial tanto para la mujer como para el futuro hijo.

Vithas Fertility dispone de todos los servicios especializados en este campo, que abarcan desde el diagnóstico inicial de la infertilidad hasta los tratamientos de alta complejidad.

Entre las técnicas disponibles se encuentran la inseminación artificial, la fecundación in vitro (FIV), la microinyección espermática (ICSI), el diagnóstico genético preimplantacional (DGP) y la preservación de la fertilidad. Asimismo, la unidad cuenta con servicios de diagnóstico de la fertilidad masculina, entre ellos el seminograma, el test de fragmentación del ADN espermático, el perfil hormonal, el FISH en espermatozoides y la ecografía testicular.

La nueva unidad se ha presentado oficialmente en un encuentro celebrado en el Roig Arena, que ha reunido a ginecólogos del entorno de Valencia y al equipo de profesionales de Vithas Fertility. Durante el acto, los representantes de Vithas han destacado la importancia estratégica de este nuevo servicio para el Hospital Vithas Valencia Consuelo y para el conjunto de la compañía, así como la apuesta por un equipo especializado y por un modelo de atención integral en reproducción humana asistida.

Como ha declarado Yolanda Herrero, directora gerente del hospital, "la apertura de Vithas Fertility responde a la necesidad de ofrecer una respuesta humana, cercana y altamente profesional a las personas que confían en nosotros para cumplir su sueño de fundar una familia".

Por su parte, Lorenzo Serra, uno de los expertos que integra Vithas Fertility, destaca la importancia de la comunicación continua con los ginecólogos que deriven pacientes a la unidad y el valor añadido de desarrollar el proceso en un entorno hospitalario: "Contar con esta unidad dentro del propio hospital garantiza a los pacientes el acceso inmediato a un entorno multidisciplinar y a la máxima seguridad clínica durante todo el proceso".

La unidad ya se encuentra operativa y con la agenda abierta para primeras visitas de evaluación diagnóstica.

Un contexto social y demográfico crítico en la Comunitat Valenciana

Esta apertura responde a una realidad social acuciante en España, donde los problemas de infertilidad afectan ya a cerca del 15% de las parejas en edad reproductiva, según datos de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). Asimismo, en la Comunitat Valenciana, la natalidad se encuentra en mínimos históricos; los últimos indicadores del Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúan el índice de fecundidad en apenas 1,16 hijos por mujer, registrando además una edad media a la maternidad que supera los 32 años en la provincia de Valencia.

Este retraso generalizado en la búsqueda del primer hijo, motivado por factores socioeconómicos, laborales y de estilo de vida, provoca un envejecimiento de los ovocitos que dificulta la concepción natural. Ante este escenario, ha aumentado la demanda de tratamientos especializados, sumando miles de procedimientos anuales en la región.

Asimismo, la unidad pone un foco especial en la preservación de la fertilidad en mujeres jóvenes. A través de la vitrificación de óvulos, se ofrece una solución médica preventiva que permite a las mujeres congelar sus ovocitos en su etapa más fértil para posponer la maternidad con plenas garantías biológicas, adaptándose a sus proyectos personales y profesionales.

Sobre Vithas

El grupo Vithas está integrado por 22 hospitales y 40 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias. Los 14.500 profesionales que conforman Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud+.

Vithas, respaldada por el grupo Goodgrower, fundamenta su estrategia corporativa en la calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación y la innovación y el compromiso social y medioambiental.