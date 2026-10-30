El Hospital Quirónsalud Valencia reunirá a un centenar de expertos para abordar la relación entre la obesidad, diabetes y las enfermedades cardiovasculares

El Hospital Quirónsalud Valencia reunirá el próximo 3 de noviembre en el Roig Arena a un centenar de expertos en una jornada científica dedicada al síndrome cardio-reno-hepato- metabólico, un concepto que reconoce la estrecha relación entre la disfunción metabólica y la obesidad con la aparición de la enfermedad cardiovascular y sus manifestaciones cardiacas, renales y hepáticas. El diseño de esta reunión tiene por fin poner en valor el abordaje multidisciplinar que precisan este tipo de pacientes para optimizar la prevención y el tratamiento del proceso.

El encuentro contará con especialistas en Cardiología, Endocrinología de adultos y pediátrica, Medicina Interna, Hepatología, Nefrología y Medicina General, que analizarán los últimos avances en diagnóstico precoz, evaluación del riesgo y nuevas estrategias terapéuticas en enfermedades como la obesidad tanto en edad pediátrica como en el adulto, la diabetes tipo 2, la enfermedad renal crónica, la esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica del denominado hígado graso y las patologías cardiovasculares. “Enfermedades como la obesidad, la diabetes o las afectaciones cardiovasculares, renales y hepáticas están estrechamente relacionadas. Por ello, es imprescindible avanzar hacia una atención integral que permita diagnosticar antes y evitar o retrasar las complicaciones asociadas así cómo mejorar la calidad de vida de los pacientes”, explica el doctor Gonzalo Salvador, director médico del Hospital Quirónsalud Valencia.

La importancia de abordar las enfermedades de forma conjunta

El síndrome cardio-reno-hepato-metabólico representa una nueva forma de entender el riesgo cardiovascular clásico, unificando patologías que tienen causas relacionadas con ciertas disfunciones metabólicas e inflamatorias asociadas, al que se incorporan nuevos órganos afectos que nos permiten abordar mejor y con ello optimizar la prevención del riesgo cardiovascular.

Así, por ejemplo, una persona con obesidad o diabetes tipo 2 presenta un mayor riesgo de desarrollar una esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica del hígado graso, una alteración que aumenta el riesgo cardiovascular y que es sencilla de diagnosticar sin necesita métodos invasivos para su detección. En este sentido, se pone de manifiesto la importancia de realizar una valoración global del paciente para identificar factores de riesgo compartidos y prevenir complicaciones.

Durante la jornada se abordarán las estrategias de detección precoz, se analizará el impacto que tienen sobre la morbi-mortalidad de los pacientes los nuevos tratamientos, así como su efecto sobre el exceso de peso y otros factores de riesgo.

Un centenar de expertos para avanzar hacia una medicina multidisciplinar

El encuentro pondrá especial énfasis en la coordinación entre especialidades médicas y Atención Primaria para favorecer el diagnóstico temprano, optimizar los tratamientos y garantizar la continuidad asistencial.

“Esta jornada, que reunirá a un centenar de expertos, refuerza nuestro compromiso con una medicina multidisciplinar, preventiva y centrada en el paciente, donde la colaboración entre especialidades es clave para mejorar resultados asistenciales”, destaca el doctor Gonzalo Salvador.

Con esta iniciativa, el Hospital Quirónsalud Valencia promueve el intercambio de conocimientos y la actualización científica para avanzar en el abordaje integral de unas enfermedades que constituyen uno de los grandes retos de la medicina actual.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 55.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, Hospital Universitari Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Universitario Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (quince de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.