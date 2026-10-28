‘Valencia contra el Cáncer’ tiene nueva fecha: domingo 22 de noviembre

Después de que la alerta naranja por lluvias establecida obligara a aplazar el evento previsto inicialmente para el 18 de octubre, ‘Valencia contra el Cáncer’ ya tiene nueva fecha de celebración.

La gran cita solidaria del circuito RunCáncer se celebrará el próximo domingo 22 de noviembre.

La Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia confirma así la nueva fecha de su gran evento deportivo 100% solidario, que espera reunir a miles de personas en el Paseo de la Alameda en torno a una misma causa: impulsar la investigación oncológica y seguir sumando esfuerzos en la lucha contra el cáncer.

Con el anuncio de la nueva fecha, se reabren las inscripciones (hasta el 18 de noviembre a las 14:00 h) para que todas aquellas personas que todavía no se habían apuntado, puedan sumarse a esta jornada de deporte y solidaridad. El precio del dorsal se mantiene en 5 euros, íntegramente solidarios, ya que toda la recaudación obtenida a través de su venta se destinará a financiar proyectos de investigación impulsados por La Asociación en Valencia.

Las personas que ya estaban inscritas para la fecha inicial mantienen la validez de su inscripción y de su dorsal para el 22 de noviembre, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Quienes no recogieron su dorsal en Feria Valencia durante los días 16 y 17 de octubre, podrán hacerlo en el Complejo Deportivo y Cultural La Petxina durante el viernes 20 de noviembre, de 15:00 a 20:00 h, y el sábado 21 de noviembre, de 10:00 a 20:00 h.

Los inscritos para la fecha inicial que no puedan acudir el 22 de noviembre a la jornada y no quieran optar por dejar los 5 euros 100% solidarios de la inscripción para que sigan sumando a la causa, pueden solicitar la devolución desde su área privada de inscripción hasta este viernes 30 de octubre a las 15:00 h.

Valencia contra el Cáncer’ | ondacero.es

Cuatro modalidades para sumar por la investigación

La jornada del 22 de noviembre volverá a ofrecer cuatro modalidades para participar en la gran cita: carrera, patinada popular, marcha nórdica y caminata a pie.

Todas ellas compartirán un circuito de 6 kilómetros, con salida y meta en el Paseo de la Alameda, en el tramo comprendido entre el Puente de la Exposición y el Puente de las Flores. Los horarios de salida previstos son los siguientes:

● 8:30 horas: carrera.

● 8:45 horas: patinada popular.

● 10:00 horas: marcha nórdica.

● 10:05 horas: caminata a pie.

Además, el recorrido seguirá contando con dos avituallamientos sostenibles de la mano de Aquaservice, uno situado en las Torres de Quart y otro en la zona de postmeta.

La programación de la jornada se completará con una sesión de Calderona Wellness, que ofrecerá una Master Fitness gratuita, prevista de 11:15 a 12:00 horas en la zona de meta. Los participantes podrán seguir moviéndose al ritmo de la música por una buena causa.

Tampoco faltará el Photocall de firmas de la mano de Hofman, situado en la zona de salida, donde los participantes podrán dedicar su esfuerzo a las personas que deseen.

Un dorsal de 5 euros para impulsar la investigación

Participar en ‘Valencia contra el Cáncer’ supone mucho más que disfrutar de una mañana de actividad física. Cada dorsal contribuye directamente a financiar proyectos de investigación oncológica impulsados por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, que permiten a jóvenes investigadores desarrollar su trabajo en centros valencianos.

Las inscripciones online vuelven a estar disponibles a través de la plataforma oficial del evento, hasta el miércoles 18 de noviembre a las 14:00 horas.

Quienes se inscriban online para participar en esta nueva fecha, podrán recoger su dorsal en el Complejo Deportivo y Cultural La Petxina durante el viernes 20 de noviembre, de 15:00 a 20:00 h, y el sábado 21 de noviembre, de 10:00 a 20:00 h.

Además, los dorsales para todas las modalidades menos para la carrera -patinada popular, marcha nórdica y caminata- también pueden adquirirse presencialmente en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia (Avda. del Puerto, 13), así como en las plantas de Deportes de los centros de El Corte Inglés de Nuevo Centro, Pintor Sorolla, Hipercor Ademuz y avenida de Francia.

Asimismo, las personas que quieran colaborar con la causa, pero no puedan asistir a la jornada del 22 de noviembre, disponen de la opción del Dorsal 0, con aportaciones de 5, 10, 20 o 30 euros, íntegramente solidarias. Esta opción está disponible de forma online hasta el 18 de noviembre a las 14:00 h.

Nueva fecha para seguir sumando

Tras el aplazamiento, la organización agradece la comprensión y el apoyo de todas las personas inscritas, voluntarios, colaboradores y entidades que hacen posible esta gran cita: “Esperamos poder contar con todos de nuevo en esta nueva fecha para llenar las calles de Valencia de solidaridad por la investigación en cáncer”.

El evento deportivo 100% solidario Valencia contra el Cáncer, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia, cuenta con el apoyo principal de la Diputació de València y con la colaboración y patrocinio de importantes empresas como Sklum, Power Electronics, Germaine de Capuccini, Aquaservice, Fundación Vicky Foods, Chovi, CaixaBank y la Fundación ‘la Caixa’, Grupo Bertolín, Cecotec, Sociedad Agricultores de la Vega de Valencia (SAV), Arroz Dacsa, Mapfre, Bollo, Fermax, Mercedes Benz-Valdisa, El Corte Inglés, Verdejo Segura, Hofmann, Cementos La Unión, SP Berner, Gabol, Vareser, Calderona Wellness, Grupo BdB, 42KRunning, Solán de Cabras, Geiser Events, Grupo Sopena, Grupotec, Rover, DYMSA Ingeniería, Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Valencia (COAC), Umivale Activa, Femeval, Universidad Católica de Valencia, Levantina de Seguridad, Grupo Rex y Grupo Tragsa.

Valencia contra el Cáncer 2026

100% solidario, 100% investigación

● Nueva fecha: Domingo 22 de noviembre.

● Salida / Meta: Paseo de la Alameda (entre el Puente de la Exposición y el Puente de las Flores).

● Circuito: 6 kilómetros.

● Inscripciones online disponibles hasta el 18 de noviembre a las 14:00 horas.

● Precio del dorsal: 5 euros 100% solidarios para cualquier modalidad.

● Destino de la recaudación: financiar los proyectos de investigación en cáncer impulsados por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia.

● Dorsal 0 para aquellos que no puedan acudir a la cita, pero quieran sumar: aportaciones 100% solidarias de 5, 10, 20 o 30 euros disponibles durante el proceso de inscripción online eligiendo la modalidad de Dorsal 0.

Horarios de salidas de las pruebas:

● 8:30h: Carrera competitiva

● 8:45h: Patinada popular

● 10:00h: Marcha nórdica

● 10:05h: Caminata a pie

Todos los detalles, aquí:

Valencia contra el Cáncer 2026

Balance ‘Valencia contra el Cáncer’

● 1ª edición en 2016: cerca de 5.000 participantes y 23.510€ de recaudación

● 2ª edición en 2017: cerca de 9.000 participantes y 42.428€ de recaudación

● 3ª edición en 2018: más de 10.000 participantes y 50.245€ de recaudación

● 4ª edición en 2019: 12.704 participantes y 63.520€ de recaudación

● 5ª edición en 2020 (“virtual”): 2.518 participantes y 12.475€ de recaudación

● 6ª edición en 2021: 6.648 participantes y 33.240€ de recaudación

● 7ª edición en 2022: 9.307 participantes y 46.535€ de recaudación

● 8ª edición en 2023: 14.011 participantes y 70.055€ de recaudación

● 9ª edición en 2924: 18.107 participantes y 90.535€ de recaudación

● 10ª edición en 2025: 20.304 participantes y 101.520€ de recaudación

Total: 534.063 euros y 107.485 euros participantes

Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia

La Junta Asociada Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer de Valencia lleva más de 70 años como entidad de referencia en Valencia en la lucha contra el cáncer: desde el apoyo a pacientes y familiares, la prevención y la promoción de los hábitos saludables y el soporte a la investigación con más de 50 proyectos financiados para avanzar frente a la enfermedad. La Asociación está formada por más de 300 personas entre trabajadores y voluntarios a los que se les unen más de 7.000 colaboradores en toda la provincia y más de 41.000 socios.