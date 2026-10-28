Más de 90 estudiantes de siete centros educativos de la provincia de Valencia han participado en el primer Hackathon Capitol x The Black Turtle, una iniciativa impulsada por Capitol Formación Profesional y la compañía valenciana de restauración para acercar el talento joven a los desafíos reales de las empresas. La jornada, celebrada en las instalaciones de Capitol, reunió a 22 equipos de 4º ESO, Bachillerato, FP de Grado Medio y FP de Grado Superior.

El encuentro convirtió las aulas en un espacio de innovación y emprendimiento en el que estudiantes de trabajaron durante la mañana en dos desafíos centrados en el crecimiento digital de The Black Turtle: aprovechar la IA y las redes sociales sin perder la identidad de marca, y diseñar estrategias de fidelización que fomenten una comunidad activa.

El objetivo no era únicamente generar ideas originales, sino desarrollar proyectos con sentido estratégico, viabilidad y capacidad para aportar valor a la compañía.

Más de 90 estudiantes de siete centros compiten en el primer Hackathon Capitol x The Black Turtle. | Onda Cero

Del trabajo en equipo al pitch ante el jurado

El Hackathon fomentó competencias transversales esenciales para el futuro profesional de los alumnos participantes, como el trabajo en equipo, la creatividad, el pensamiento estratégico, la comunicación, la planificación y la resolución de problemas.

Una experiencia práctica que permitió al alumnado conocer de primera mano cómo se plantean los desafíos de negocio y qué factores intervienen en la valoración de una propuesta empresarial.

Los proyectos ganadores del Hackathon

Los tres equipos ganadores fueron seleccionados por la calidad de sus propuestas, su creatividad y su capacidad para responder de forma viable a los retos planteados.

En la categoría 4º ESO, el equipo PUR-ECO, del Colegio La Purísima de Torrent, se alzó ganadora con su proyecto “Burguer: una hamburguesa para todos”, frente al equipo finalista “Team Purísima”, también del mismo centro. Por su parte, en la categoría FP de Grado Medio y Bachillerato, el equipo FiveUP, del Colegio Santa Teresa de Jesús, de El Vedat, se alzó vencedor con su propuesta “Un bocado, miles de creaciones”, frente al equipo “Fourmula” de Capitol, finalista en esta categoría.

Finalmente, en la categoría FP de Grado Superior, el equipo GRU-PO, del IES Abastos, fue el vencedor con su proyecto “Tiempo Tortuga”, que reivindica la atención en un entorno que siempre va deprisa, por delante del equipo de Grado Superior de Capitol “Brief Me Baby”, que quedó finalista. Frente a la inmediatez de las redes sociales, su campaña se centra en el valor de disfrutar sin prisas una experiencia de marca auténtica, mostrando desde la elaboración de las hamburguesas, el trabajo del equipo y la experiencia de los clientes.

Más de 90 estudiantes de siete centros compiten en el primer Hackathon Capitol x The Black Turtle. | Onda Cero

Una experiencia que acerca la formación a la realidad empresarial

Con esta primera edición, Capitol Formación Profesional y The Black Turtle refuerzan su apuesta por iniciativas que conectan la educación con las necesidades reales de las empresas y permiten al alumnado aplicar sus conocimientos en contextos prácticos.

La participación de siete centros educativos y 22 equipos pone de manifiesto el potencial de este tipo de experiencias para promover el talento joven, el emprendimiento y la colaboración entre el ámbito educativo y el tejido empresarial.

Con iniciativas como esta, Capitol continúa impulsando una formación conectada con el mercado laboral, mientras que The Black Turtle abre sus desafíos de marca a nuevas perspectivas e ideas procedentes de las futuras generaciones de profesionales.

Sobre Capitol Formación Profesional

Capitol Formación Profesional es un centro oficial de formación profesional, de referencia en Valencia, que cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector educativo. Gracias a su metodología activa, empresarial y dinámica, nos encontramos dentro de los centros de formación profesional más innovadores del sector educativo. Su marcado enfoque práctico y sus convenios con más de 700 empresas le permiten acercar al alumnado a la realidad del mercado laboral y las empresas.

Sobre The Black Turtle

The Black Turtle forma parte de Tagus Tao, grupo de restauración fundado en 2017 y actualmente en plena expansión en España. Especializada en hamburguesas gourmet, The Black Turtle cuenta actualmente con 17 locales en España, de los cuales 15 son de gestión propia y 2 operan bajo el modelo de franquicia.

En 2023, el grupo incorporó Mahalo Poké, cadena especializada en poké, que suma 22 establecimientos en todo el territorio nacional, 15 franquiciados y 7 propios.

A finales de 2025, Tagus Tao reforzó su presencia en el segmento de las hamburguesas premium con la adquisición de FoodPorn, marca nacida en Sevilla y reconocida por su propuesta gastronómica, que actualmente cuenta con cinco locales abiertos al público.