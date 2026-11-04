Corazón, riñón e hígado: los expertos apuestan por tratar las enfermedades metabólicas de forma conjunta

El Hospital Quirónsalud Valencia ha celebrado en el Roig Arena una jornada científica dedicada al síndrome cardio-reno-hepato-metabólico, un encuentro que ha reunido a cerca de un centenar de profesionales para analizar los últimos avances en el abordaje de las enfermedades metabólicas y su impacto sobre órganos clave como el corazón, el riñón y el hígado.

La reunión ha contado con la participación de especialistas en Cardiología, Endocrinología de adultos y pediátrica, Medicina Interna, Hepatología, Nefrología y Medicina Familiar y Comunitaria, quienes han puesto de relieve la necesidad de avanzar hacia modelos asistenciales más integrados para responder a la creciente prevalencia de patologías como la obesidad, la diabetes tipo 2, la enfermedad renal crónica, la enfermedad hepática metabólica y las enfermedades cardiovasculares.

“Enfermedades como la obesidad, la diabetes o las afectaciones cardiovasculares, renales y hepáticas están estrechamente relacionadas. Por ello, es imprescindible avanzar hacia una atención integral que permita diagnosticar antes y evitar o retrasar las complicaciones asociadas, así como mejorar la calidad de vida de los pacientes”, ha señalado el doctor Gonzalo Salvador, director médico del Hospital Quirónsalud Valencia.

Del riesgo cardiovascular clásico a una visión global del paciente

El doctor Jon Ortiz, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Valencia, destacó la estrecha relación entre las enfermedades cardiovasculares y los trastornos metabólicos, poniendo el foco en la enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica (MASLD) como una de las principales manifestaciones del riesgo cardiometabólico.

El especialista subrayó la importancia de identificar de forma precoz a los pacientes de riesgo mediante herramientas no invasivas como el FibroScan, una técnica que permite evaluar la fibrosis y la grasa hepática de forma rápida y sencilla, así como actuar sobre los hábitos de vida para prevenir complicaciones cardiovasculares y frenar la progresión de la enfermedad. “La enfermedad hepática metabólica debe entenderse como una manifestación más del riesgo cardiometabólico global. Detectarla de manera precoz nos permite intervenir antes de que aparezcan complicaciones cardiovasculares, renales o hepáticas más graves”, ha destacado el especialista.

Por su parte, la doctora Giselle Girón, especialista en Endocrinología y Nutrición del Hospital Quirónsalud Valencia, ha abordado la profunda transformación que está viviendo la endocrinología gracias a la aparición de nuevos tratamientos capaces de actuar sobre múltiples órganos de forma simultánea. “La pregunta ya no es únicamente qué fármaco controla mejor la glucosa o contribuye a reducir el peso, sino qué tratamiento es capaz de modificar el curso de la enfermedad y proteger el corazón, el riñón y el hígado a largo plazo”, ha explicado.

El doctor Moisés Diago, especialista en Hepatología del Hospital Quirónsalud Valencia, ha alertado del incremento de la incidencia del hígado graso, patología estrechamente relacionada con la obesidad y la diabetes tipo 2. Según ha explicado, uno de los principales retos es identificar de forma precoz a los pacientes con fibrosis hepática, principal marcador pronóstico de la enfermedad. “La fibrosis es el elemento que mejor predice la evolución clínica del paciente. Por ello es fundamental implantar estrategias de cribado dirigidas a las personas con mayor riesgo metabólico”, ha señalado.

La jornada también ha analizado el impacto de la enfermedad renal crónica, una patología frecuentemente infradiagnosticada y estrechamente relacionada con el riesgo cardiovascular. El doctor Sergio Bea, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Quirónsalud Valencia y la doctora Laura Pérez, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del CS Picanya, han destacado la importancia de detectar la enfermedad en las fases iniciales.

“Muchos pacientes desconocen que padecen enfermedad renal crónica porque puede permanecer asintomática durante años. El diagnóstico precoz permite iniciar tratamientos protectores y reducir significativamente el riesgo de progresión y complicaciones cardiovasculares”, han señalado ambos especialistas.

La prevención cardiovascular ha sido otro de los ejes de la jornada. La doctora Catheline Lauwers y la doctora Clara Bonanad, cardiólogas del Hospital Quirónsalud Valencia han defendido la necesidad de actuar de manera temprana sobre los factores de riesgo tradicionales y emergentes. Las especialistas han destacado que la prevención cardiovascular debe comenzar mucho antes de que aparezcan los síntomas y prolongarse incluso después de sufrir un evento agudo. “La continuidad asistencial y el seguimiento del paciente son fundamentales para reducir nuevas complicaciones y mejorar los resultados en salud”, han explicado.

La obesidad, una enfermedad presente en todas las etapas de la vida

La obesidad ha sido otro de los temas transversales abordados durante la reunión. La doctora Giselle Girón, endocrinóloga del Hospital Quirónsalud Valencia ha analizado específicamente el impacto de esta enfermedad sobre la fertilidad, la salud metabólica y la menopausia. “La obesidad influye en la salud reproductiva y cardiovascular de la mujer desde edades tempranas hasta la menopausia. Es necesario un abordaje individualizado que tenga en cuenta cada etapa vital y los objetivos específicos de cada paciente”, ha señalado la especialista.

Por su parte, la doctora Andrea Rosa Martínez López, especialista en Endocrinología Pediátrica del Hospital Quirónsalud Valencia, ha centrado su intervención en la obesidad infantil, una enfermedad que afecta a más de un tercio de los niños españoles según los datos más recientes. “La obesidad infantil es una enfermedad crónica con consecuencias metabólicas, cardiovasculares y psicológicas que pueden acompañar al paciente durante toda la vida. La prevención precoz y la promoción de hábitos saludables siguen siendo nuestras herramientas más eficaces”, ha afirmado.

Como conclusión, los participantes han coincidido en que el síndrome cardio-reno-hepato-metabólico representa una nueva forma de entender la medicina, en la que la colaboración entre especialidades resulta esencial para mejorar la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento de enfermedades cada vez más prevalentes en la población.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 55.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, Hospital Universitari Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Universitario Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (quince de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.