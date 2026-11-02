El Foro de la DO Utiel-Requena pone en valor el talento joven, la educación y la innovación como claves para el futuro del territorio

El encuentro comenzó con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). Tras este homenaje, la jornada arrancó con un bloque dedicado al proyecto educativo que la DO Utiel-Requena desarrolla desde hace diez años junto a los centros educativos de la comarca y la Escuela de Viticultura, con el objetivo de acercar la cultura del vino y las raíces vitivinícolas del territorio a las nuevas generaciones.

Durante las conversaciones, representantes de los cinco centros participantes, IES Miguel Ballesteros, IES Oleana, IES Alameda, IES Número 1 y Colegio Santa Ana, compartieron sus experiencias y dieron a conocer algunas de las actividades más representativas que realizan dentro del proyecto. Una oportunidad para mostrar cómo se trabaja desde las aulas para mantener vivo el vínculo entre el alumnado y la cultura vitivinícola de la comarca.

A continuación, SGS hizo entrega de la certificación de Sostenibilidad Social al proyecto, un reconocimiento al trabajo desarrollado durante estos diez años. El bloque concluyó con la entrega de emblemas a los cinco centros educativos participantes y la Escuela de Viticultura y Enología de Requena.

Tras una pausa en la que los asistentes pudieron disfrutar de un bollo típico de Requena acompañado de los vinos seleccionados de la DO Utiel-Requena 2026, la jornada continuó con la ponencia de la Diputación de Valencia, bajo el título "El talento joven, activo estratégico e imprescindible para la innovación de un sector y de un territorio", a cargo de José Domingo Martínez, jefe de sección de Servicios Innovadores y Sostenibles de Programas Europeos, y Fidel García, jefe de sección de Desarrollo Territorial de la Diputación de Valencia.

Durante la intervención, se destacó el talento de las nuevas generaciones como motor de desarrollo, el potencial del territorio y los diferentes proyectos que se impulsan desde la Diputación para favorecer la innovación y el desarrollo territorial. También se puso en valor el apoyo de la Diputación de Valencia al proyecto educativo de la DO Utiel-Requena, que permite dar continuidad a esta iniciativa

Foro de la DO Utiel-Requena 3 | ondacero.es

La última parte del Foro estuvo protagonizada por diferentes jóvenes profesionales de la comarca, vinculados a ámbitos como el vitivinícola, la gastronomía, la cultura y el desarrollo rural. A través de sus experiencias y trayectorias, compartieron su visión sobre el presente y el futuro del territorio, poniendo sobre la mesa los retos a los que se enfrentan las nuevas generaciones.

Las conversaciones dejaron importantes reflexiones sobre la necesidad de impulsar la creatividad, generar sinergias, trabajar desde la unión y sumar esfuerzos entre los distintos agentes del territorio. Unas ideas que pusieron de manifiesto que el futuro del sector y de la comarca pasa por contar con el talento joven, ofrecer oportunidades y seguir trabajando conjuntamente.

La jornada finalizó con un catering maridado con los vinos seleccionados de la DO Utiel-Requena 2026, poniendo el broche a una mañana de encuentros, experiencias y reflexión compartida..