La Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT) ha celebrado hoy su 25 aniversario con un acto conmemorativo en la sede de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), que ha reunido a los principales representantes del ámbito empresarial, institucional y del ecosistema de innovación.

“Celebramos esta importante efeméride siendo los principales aliados estratégicos de las industrias y sectores productivos de la Comunitat Valenciana y, precisamente, esa enorme responsabilidad hace que nos esforcemos, más si cabe, por atender convenientemente, las demandas y necesidades de casi 15.000, anualmente”, ha empezado Fernando Saludes, presidente de REDIT.

REDIT celebra su 25 aniversario reivindicando su papel como activo estratégico para la mejora de la competitividad de la Comunitat | Onda Cero

La jornada ha servido para reconocer los 25 años de trayectoria de una red que nació con el propósito de conectar y fortalecer las capacidades de los institutos tecnológicos de la Comunitat Valenciana, así como para reflexionar sobre el papel de la innovación en el desarrollo económico y social del territorio.

En palabras de Fernando Saludes: “el modelo valenciano es un caso de éxito, real, de colaboración público-privada. No ya por la creación de la Red, sino por la visión compartida y sinergias positivas que siempre hemos tenido con todos los equipos de IVACE+i y la Conselleria”.

El acto ha comenzado con la intervención de Vicente Lafuente, presidente de la CEV, Fernando Saludes, presidente de REDIT y, Eduardo Pascual, secretario autonómico de Innovación. A continuación, se ha celebrado la mesa redonda «Retos y oportunidades de la innovación como factor de desarrollo territorial», en la que han participado Inmaculada García, secretaria general de la CEV; Francisco Mas, catedrático de Economía Aplicada de la Universitat Politècnica de València, y Gonzalo Belenguer, director general de REDIT. El periodista especializado en innovación, Eugenio Mallol, ha moderado el debate.

Uno de los momentos centrales de la jornada ha sido la conversación «25 años de REDIT: pasado, presente y futuro de una historia de innovación colaborativa», protagonizada por Fernando Saludes y moderada por Juanma Doménech, director de la 99.9 ValenciaRadio. Durante este recorrido, se han recordado los orígenes de la Red, las personas e instituciones que contribuyeron a impulsar el modelo de institutos tecnológicos y las distintas etapas que han marcado su evolución.

Una trayectoria construida desde la colaboración

En su intervención, Fernando Saludes ha subrayado que REDIT es, ante todo, “una historia de colaboración”, protagonizada por personas, instituciones y empresas que entendieron que la innovación necesitaba cooperación, continuidad y una visión compartida.

“Lo que hace 25 años fue un proyecto, hoy en día, es una realidad que contribuye, gracias al potencial de nuestros centros, a crear y consolidar auténticos ecosistemas de innovación. En este sentido querría poner en valor la estrategia València Innovation Capital, de la que nos sentimos parte activa, y que está posicionando a València y a la Comunitat, en el contexto internacional”, ha añadido.

El presidente de REDIT ha puesto el foco en el trabajo de los once institutos tecnológicos que integran la Red —AIDIMME, AIJU, AIMPLAS, AINIA, AITEX, IBV, INESCOP, ITC, ITE, ITENE e ITI— y, especialmente, en los profesionales que convierten el conocimiento en soluciones aplicadas a las necesidades de las empresas.

“Lo importante es que seguimos teniendo una razón para trabajar juntos: contribuir, desde la tecnología y el conocimiento, a que nuestra industria y nuestra sociedad estén mejor preparadas para el futuro”, ha afirmado Saludes.

En esta entrevista, el presidente de REDIT puso en valor algunos datos que dimensionan la importancia de esta Red: desde 2016, 1.142,8 millones de euros han sido captados de programas nacionales y europeos para la Comunitat Valenciana gracias a los institutos tecnológicos de REDIT. Además, los proyectos de I+D+i desarrollados han aumentado en 104,3%, así como las empresas asociadas, que lo han hecho en un 11,5%.

Saludes también ha destacado la importancia de seguir reforzando la colaboración entre empresas, administraciones y universidades para afrontar desafíos como la transformación digital, la inteligencia artificial, la transición energética, los sectores de la defensa y el aeroespacial, la sostenibilidad y la autonomía tecnológica.

La jornada ha continuado con la entrega de los galardones conmemorativos del 25 aniversario, con los que REDIT ha querido reconocer a algunas de las personas e instituciones que han sido fundamentales en la construcción de esta trayectoria. Entre los homenajeados se encuentra Damián Frontera, ex presidente de REDIT, así como Bruno Broseta, director del área de empresa de la Universidad Europea de Valencia, Julia Climent, concejala y tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de València, y Cristina del Campo, directora general de AINIA, tres profesionales cuya visión y trabajo como primeros directores de REDIT, han contribuido a consolidar y posicionar la Red desde la dirección de REDIT.

También han recibido un reconocimiento los once institutos tecnológicos que integran REDIT, representados por sus presidentes, en agradecimiento a su compromiso con las necesidades del tejido empresarial valenciano. Asimismo, se ha distinguido a los más de 2.300 profesionales que trabajan en estas entidades, representados en el acto por sus directores, y a la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), la Cámara de Comercio de València y el Consejo de Cámaras, por su colaboración y apoyo al desarrollo de la innovación y la competitividad empresarial.

Por último, REDIT ha querido reconocer también el impulso institucional a la innovación, con una distinción a Marián Cano, consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, y a Paula Llobet, concejala de Innovación del Ayuntamiento de València, por su contribución al fortalecimiento del ecosistema innovador valenciano. En este contexto, se ha puesto en valor especialmente la estrategia València Innovation Capital y el trabajo desarrollado para proyectar internacionalmente la ciudad, que ha logrado situarse entre las tres finalistas a Capital Europea de la Innovación 2027, un reconocimiento promovido por la Comisión Europea.

Con esta celebración, REDIT ha querido reconocer a todas las personas, empresas e instituciones que han contribuido a construir esta trayectoria y reafirmar su compromiso con la innovación, la cooperación y el desarrollo de la Comunitat Valenciana.

Sobre REDIT

REDIT es una organización privada sin ánimo de lucro que representa a los once institutos tecnológicos de la Comunitat Valenciana. Los institutos tecnológicos desarrollan actividades de I+D+i, ofrecen servicios avanzados de innovación, realizan ensayos de laboratorio y proporcionan formación técnica especializada a empresas de múltiples sectores productivos.

En 2025, los institutos tecnológicos de REDIT trabajaron con más de 14.800 empresas y desarrollaron más de 1.600 proyectos de I+D+i, contribuyendo a reforzar la competitividad del tejido empresarial y la transferencia de conocimiento hacia la sociedad.