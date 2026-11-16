Recta final para Valencia contra el Cáncer

La cuenta atrás ha comenzado. Después de que la alerta naranja por lluvias obligara a aplazar la cita, inicialmente prevista para el 18 de octubre, Valencia contra el Cáncer encara su recta final para celebrarse el próximo domingo, 22 de noviembre.

Solo queda una semana para que Valencia vuelva a convertirse en el gran escenario de la solidaridad con la celebración de la 11ª edición de este gran evento deportivo 100% solidario del circuito RunCáncer.

Organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento, y con el apoyo principal de la Diputació de València, CaixaBank y la Fundación ‘la Caixa’, el evento volverá a reunir a miles de personas para disfrutar de una mañana de deporte y solidaridad.

La jornada arrancará a las 8:30 horas con una carrera, y continuará con una patinada popular, una marcha nórdica y una gran caminata multitudinaria. Todas las modalidades compartirán un circuito de 6 kilómetros, con salida y meta en el Paseo de la Alameda, que permitirá a los participantes recorrer algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como la Calle de la Paz, la Plaza del Ayuntamiento, Porta de la Mar, la Estación del Norte, el IVAM, las Torres de Quart o las Torres de Serranos.

El recorrido contará además con dos avituallamientos sostenibles de la mano de Aquaservice, uno situado en las Torres de Quart y otro en la zona de post meta.

La programación de Valencia contra el Cáncer se completará con una Master Fitness gratuita de la mano de Calderona Wellness, que pondrá la guinda final con una divertida sesión en la zona de meta, de 11:15 a 12:00 horas.

Últimos días para inscribirse

Las inscripciones afrontan sus últimos días. Las mismas permanecerán abiertas hasta el próximo 18 de noviembre, a las 14:00 horas. El dorsal tiene un precio de 5 euros y es 100% solidario.

Información e inscripciones

Como cada año, toda la recaudación obtenida a través de la venta de dorsales se destinará íntegramente a financiar proyectos de investigación oncológica impulsados por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, que permiten a jóvenes investigadores desarrollar su trabajo en centros valencianos.

Los dorsales para la patinada, marcha nórdica y marcha, pero no para la carrera, también se pueden adquirir de forma presencial en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia (Avda. del Puerto, 13), así como en las plantas de Deportes de los centros de El Corte Inglés (Nuevo Centro, Pintor Sorolla, Hipercor Ademuz y Avenida de Francia).

Durante el proceso de inscripción existe la opción de adquirir la camiseta conmemorativa de esta edición del circuito RunCáncer, con el sello de calidad de 42KRunning.

Además, quienes quieran colaborar con la causa pero no puedan estar presentes el próximo domingo 22 de noviembre, tienen a su disposición el Dorsal 0, con aportaciones de 5, 10, 20 o 30 euros 100% solidarios.

Circuito Runcáncer | ondacero

Valencia contra el Cáncer 2026

● 11ª edición del evento “Valencia contra el Cáncer” | Circuito RunCáncer.

● Domingo 22 de noviembre.

● Salida / Meta: Paseo de la Alameda (entre el Puente de la Exposición y el Puente de las Flores).

● Circuito de 6 kilómetros.

● Inscripciones online: 5€ 100% solidarios (hasta el 18 de noviembre a las 14:00h).

Recogida de dorsales:

Las personas inscritas para la cita inicial del 18 de octubre y que ya recogieron su dorsal en su momento, no tienen que hacer nada. Solo acudir a la zona de salida con su dorsal, que será igualmente válido para este domingo 22 de noviembre.

Las personas que se han inscrito online y no tienen su dorsal, pueden recogerlo en el Complejo Deportivo y Cultural La Petxina, durante el viernes 20 de noviembre, de 15:00 a 20:00 horas, y el sábado 21 de noviembre, de 10:00 a 20:00 horas.

Horarios de salidas:

● 08:30h: Carrera competitiva

● 08:45h: Patinada popular

● 10:00h: Marcha nórdica

● 10:05h: Caminata a pie

● De 11:15 a 12:00h: Master Fitness gratuita, por Calderona Wellness.

Información e inscripciones: Valencia contra el Cáncer 2026

Balance ‘Valencia contra el Cáncer’

● 1ª edición en 2016: cerca de 5.000 participantes y 23.510€ de recaudación

● 2ª edición en 2017: cerca de 9.000 participantes y 42.428€ de recaudación

● 3ª edición en 2018: más de 10.000 participantes y 50.245€ de recaudación

● 4ª edición en 2019: 12.704 participantes y 63.520€ de recaudación

● 5ª edición en 2020 (“virtual”): 2.518 participantes y 12.475€ de recaudación

● 6ª edición en 2021: 6.648 participantes y 33.240€ de recaudación

● 7ª edición en 2022: 9.307 participantes y 46.535€ de recaudación

● 8ª edición en 2023: 14.011 participantes y 70.055€ de recaudación

● 9ª edición en 2924: 18.107 participantes y 90.535€ de recaudación

● 10ª edición en 2025: 20.304 participantes y 101.520€ de recaudación

Total: 534.063 euros y 107.485 euros participantes

Meta Runcáncer | ondacero.es

Las empresas que apoyan Valencia contra el Cáncer

El evento deportivo 100% solidario Valencia contra el Cáncer, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia, cuenta con el apoyo principal de la Diputació de València y con la colaboración y patrocinio de importantes empresas como Sklum, Power Electronics, Germaine de Capuccini, Aquaservice, Fundación Vicky Foods, Chovi, CaixaBank y la Fundación ‘la Caixa’, Grupo Bertolín, Cecotec, Sociedad Agricultores de la Vega de Valencia (SAV), Arroz Dacsa, Mapfre, Bollo, Fermax, Mercedes Benz-Valdisa, El Corte Inglés, Verdejo Segura, Hofmann, Cementos La Unión, SP Berner, Gabol, Vareser, Calderona Wellness, Grupo BdB, 42KRunning, Solán de Cabras, Geiser Events, Grupo Sopena, Grupotec, Rover, DYMSA Ingeniería, Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Valencia (COAC), Umivale Activa, Femeval, Universidad Católica de Valencia, Levantina de Seguridad, Grupo Rex y Grupo Tragsa.

Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia

La Junta Asociada Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer de Valencia lleva más de 70 años como entidad de referencia en Valencia en la lucha contra el cáncer: desde el apoyo a pacientes y familiares, la prevención y la promoción de los hábitos saludables y el soporte a la investigación con más de 50 proyectos financiados para avanzar frente a la enfermedad. La Asociación está formada por más de 300 personas entre trabajadores y voluntarios a los que se les unen más de 7.000 colaboradores en toda la provincia y más de 41.000 socios.