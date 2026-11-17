Los Premios Onda Cero Valencia celebran sus 25 años como una de las citas anuales de referencia de la emisora, con el objetivo de distinguir a personas, entidades e instituciones que, desde diferentes ámbitos, contribuyen al desarrollo y al progreso de Valencia y su entorno.

En esta edición, los galardones reconocerán a José Vicente López, en la categoría de Empresa; al dibujante y escritor Paco Roca, en Arte y Cultura; al Centro de Educación Especial de Parálisis Cerebral Infantil de Cruz Roja, en Sociedad; y al Instituto Valenciano de Oncología (IVO), con el Premio Trayectoria, coincidiendo con sus cinco décadas de actividad.

El reconocimiento en la categoría de Deporte será para Leleman Conqueridor Valencia, mientras que Zink Medical recibirá el premio en Innovación. Por su parte, Mamás en Acción será distinguida en la categoría de Solidaridad y la cantante Sole Giménez recibirá el Premio de Honor.

Ocho reconocimientos que representan la diversidad de ámbitos en los que Valencia destaca por su capacidad de emprender, crear, investigar, innovar y avanzar, así como por el compromiso de personas y organizaciones que trabajan para mejorar la sociedad.

Con esta XXV edición, Onda Cero Valencia reafirma su compromiso con el tejido social, empresarial y cultural valenciano y con el reconocimiento público de quienes contribuyen, desde su actividad diaria, a construir una sociedad mejor.

Los XXV Premios Onda Cero Valencia tendrán su gran cita en una gala que reunirá a los premiados y a representantes de diferentes sectores de la sociedad valenciana para celebrar un cuarto de siglo reconociendo el talento y la excelencia de Valencia.