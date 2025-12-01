La Feria del Automóvil de València estrena su nuevo Foro de Vehículos Industriales y Comerciales con los últimos lanzamientos del mercado

La próxima edición de la Feria del Automóvil de València contará con una destacada novedad: el Foro de Vehículo Industrial y Comercial, un nuevo espacio expositivo creado para dar respuesta al creciente interés de profesionales, autónomos y empresas por soluciones de movilidad eficientes, versátiles y adaptadas a las necesidades reales del trabajo diario. Este foro reunirá una amplia selección de modelos que representan la oferta actual de vehículos comerciales, furgonetas, furgones, minibuses y pick-ups de las marcas más reconocidas del mercado.

Serán muchas las marcas que participen en este nuevo foro. Así, por ejemplo, Citroën participará con una completa gama pensada para ofrecer soluciones polivalentes y de gran eficiencia. La firma francesa mostrará el Berlingo Combi Talla M, un modelo muy apreciado por su equilibrio entre agilidad urbana y espacio interior, adecuado tanto para familias como para profesionales del transporte ligero. A él se sumará el Berlingo Multispace Combi Live Edition 1.6 HDI 100 CV, que destaca por su confort y su capacidad de carga combinada con un consumo contenido. También estará presente el Berlingo Talla M BlueHDi 1.5 100 CV Live Combi, una versión que incorpora la última tecnología diésel de la marca, reforzando su eficiencia y suavidad de funcionamiento. Para completar la oferta, el Jumpy Talla M BlueHDi 1.6 de 115 CV en versión Furgón Confort ofrecerá un espacio de carga amplio y modular, ideal para profesionales que necesitan un

vehículo de trabajo con buen comportamiento en carretera y equipamiento orientado al confort del conductor.

Por su parte, Dacia exhibirá dos de sus modelos más prácticos y accesibles. El Dokker Essentia 1.6 de 110 CV GLP Combi es uno de los vehículos más económicos de su segmento, con la ventaja añadida del uso de GLP, que permite reducir costes operativos y emisiones. Se complementa con el Sandero Van, una transformación comercial del popular Sandero que elimina la segunda fila de asientos para ofrecer un pequeño pero aprovechable espacio de carga, especialmente útil para reparto urbano y pequeños negocios.

Fiat presentará el Ducato 33 2.3 Multijet 150 CV Panorama Combi 9, un modelo ampliamente reconocido en el transporte de pasajeros por su fiabilidad, la comodidad de su habitáculo y su capacidad para adaptarse a servicios de transporte colectivo, traslado de personal o uso turístico.

Ford, uno de los referentes en vehículos comerciales, mostrará varios de sus modelos más representativos. El Transit Connect L Kombi 1.5 DCI 100 CV ofrece siete plazas y doble puerta lateral, lo que facilita el acceso y lo convierte en una opción polivalente para actividades profesionales que requieren combinar transporte de personal y carga. El Transit Custom 2.0 TDCI 130 CV L2 Combi 6 Trend Híbrido propone una configuración más eficiente gracias a su tecnología híbrida, manteniendo la capacidad de un furgón mediano con excelente comportamiento dinámico. Asimismo, el Transit Custom Kombi 9 Trend 2.0 TDCI 130 CV 320 L2 se orienta al transporte colectivo, ofreciendo nueve plazas, gran volumen útil y un equipamiento que mejora la experiencia tanto del conductor como de los pasajeros.

Foton acudirá a la feria con sus reconocidas pick-ups Tunland V9 y Tunland G7, vehículos robustos y preparados para trabajos exigentes que combinan una estructura resistente, capacidad de carga y prestaciones todoterreno, siendo adecuados tanto para entornos rurales como para aplicaciones industriales.

Isuzu presentará una selección de modelos orientados al trabajo intensivo. El M21 TT-H es un vehículo industrial ligero diseñado para soportar cargas constantes, mientras que el M27 F ofrece una capacidad superior para operaciones que requieren más volumen o peso. Completará la gama la Pick-up N60BB+, un modelo valorado por su fiabilidad, su resistencia off-road y su robustez mecánica.

KGM mostrará el Sports Musso Pro 4x4, una pick-up moderna que combina capacidad de arrastre, tracción total y un diseño actual, posicionándose como una opción ideal tanto para profesionales del sector agrícola como para usuarios que buscan un vehículo mixto de trabajo y ocio.

Kia presentará los nuevos PV5 Cargo y PV5 Passenger, dos modelos que representan la apuesta de la marca por vehículos comerciales de nueva generación. El PV5 Cargo está pensado para el reparto urbano eficiente, con un diseño optimizado para maximizar el espacio útil, mientras que la versión Passenger ofrece una configuración para transporte de personas, con amplio habitáculo y un acceso especialmente cómodo.

Mercedes-Benz exhibirá la Vito Tourer Pro Compacta 114 CDI de 136 CV, un vehículo enfocado al transporte profesional de pasajeros que destaca por su calidad de construcción, su eficiencia mecánica y su confort interior, cualidades que la convierten en una de las opciones preferidas en el sector servicios y transporte privado.

Nissan acudirá con una de las gamas más completas del foro. Presentará el Interstar Chasis Cabina, destinado a carroceros que requieren bases versátiles, junto con los Interstar Furgón L2H2 y L3H2, dos configuraciones diferenciadas por su longitud y altura, lo que permite adaptarlas a múltiples actividades logísticas. También estará el Nissan Primastar, un furgón mediano versátil y moderno. Para el segmento urbano, la marca incluirá el Townstar Combi, un vehículo compacto que combina confort y practicidad, y el Townstar Furgón, orientado al reparto ligero con un comportamiento muy eficiente.

Opel, por su parte, mostrará el Combo Life 1.5 TD 102 CV Business Edition Plus L1N1, un vehículo mixto pensado para quienes necesitan transportar pasajeros con un nivel de equipamiento profesional. El Combo Cargo, un furgón compacto ágil y económico, cubrirá las necesidades de negocios urbanos, mientras que el Vivaro Furgón L1 H1 1.6 CDTI 90 CV aportará mayor capacidad para empresas que necesitan más volumen sin renunciar a la eficiencia.

Peugeot ofrecerá una gama amplia con el Boxer 335 L2 H2 2.0 HDI 130 CV con paleta elevadora, ideal para operaciones logísticas que requieren carga y descarga agilizada; el e-Expert, un furgón mediano 100% eléctrico que permite trabajar en zonas urbanas con restricciones medioambientales; el Nuevo Rifter Access BlueHDi 1.5 102 CV, un modelo flexible para uso mixto cargapersonas; y el Partner Pro 1.5 HDI Standard BlueHDi 102 CV, uno de los furgones ligeros más valorados por su fiabilidad y bajos costes de operación.

Renault presentará el Master DCT L2H2 3500B 2.3 dCi 135 CV Combi 6, un vehículo que destaca por su equilibrio entre capacidad y confort, junto al Trafic 9 Energy Blue 2.0 dCi 110 CV, una solución de nueve plazas con un interior especialmente bien aprovechado. Completa la oferta el Renault Kangoo, un referente en el reparto urbano por su maniobrabilidad, eficiencia y flexibilidad de uso.

Volkswagen cerrará la representación con el Caddy Outdoor 1.0 TSI 102 CV BM Combi, un modelo equipado para ofrecer un uso mixto profesional y particular, gracias a su tecnología, su equipamiento superior y su accesibilidad. La Caravelle Corto 2.0 TDI 150 CV, con capacidad para nueve personas, continúa siendo una referencia en el transporte de pasajeros, mientras que el Crafter Furgón L3 H2 2.0 TDI 102 CV proporcionará una solución de gran volumen para empresas dedicadas a logística o transporte especializado.

Torregrosa: “Será un punto de encuentro para autonómos y profesionales del transporte”

Hay que recordar que el Foro es una muestra de los vehículos de este segmento que los compradores podrán encontrar en los diferentes stands, tanto en vehículo industrial y comercial nuevo como de ocasión. Según apunta el presidente de la Feria del Automóvil de València, Sergio Torregrosa, “con esta extensa y variada oferta, el nuevo Foro de Vehículo Industrial y Comercial se posiciona como uno de los grandes atractivos de la próxima edición de la Feria del Automóvil de València, reforzando el papel del certamen como punto de encuentro clave para autónomos, empresas y profesionales del sector del transporte”.

Horarios y precios de las entradas

La Feria del Automóvil de València abrirá sus puertas el próximo viernes 5 de diciembre y se celebrará hasta el lunes 8 de diciembre. El acceso será a través del Foro Centro de Feria Valencia, para acceder a los cuatro pabellones del Nivel 2 y el horario de apertura será entre las 11:00 y las 20:00 h, salvo el día 8 de diciembre, que cerrará a las 18:00.

El certamen, además, ha abierto ya el proceso de venta de entradas de manera online a través de la página web del evento. Unas entradas que tendrán un descuento de dos euros respecto al precio en taquilla y que permitirán acceder directamente a los pabellones.

+info https://www.feriaautomovil.es/