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Comunitat Valenciana: una tierra que mira al futuro

Hay lugares que conservan sus raíces mientras construyen su futuro. La Comunitat Valenciana es uno de ellos. Una tierra de talento, innovación y oportunidades, donde la tradición, la cultura y el Mediterráneo se dan la mano.

A través de esta edición especial de 'Más de Uno', Onda Cero pondrá el foco en una comunidad que combina su identidad y su patrimonio con el emprendimiento, la innovación y los proyectos que contribuyen a construir su futuro.