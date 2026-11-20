El Léleman Conqueridor afronta este sábado 21 de noviembre (18:30 horas) un nuevo examen con la visita del Grupo Herce Soria a Nou Moles. Los valencianos buscarán recuperar la senda de la victoria ante un rival directo en la lucha por las primeras posiciones de la Superliga y mantener su imbatibilidad en casa.

La sexta jornada llega con un balance de dos victorias y tres derrotas, tras un calendario que le ha enfrentado a varios de los equipos más competitivos del campeonato. La última jornada dejó una derrota por 3-2 ante el Unicaja Costa de Almería y a los de Bertassoni les toca seguir resistiendo como locales. En Nou Moles los partidos se cuentan por victorias y mantenerse invictos en casa reforzaría a un grupo que todavía no encuentra la manera de ganar a domicilio.

La plantilla está sosteniendo la situación en un arranque complicado que se ha visto todavía más afectado por las ausencias de Juanmi González y Mauro Zelayeta. El onubense pudo jugar gran parte del encuentro ante Almería pero todavía no se encuentra recuperado en su totalidad. Mientras que el argentino necesitará algo más de tiempo para ayudar a sus compañeros. Con la baja de dos receptores llamados a la titularidad y que permiten mayor rotación, Bertassoni ha tenido que ingeniárselas para ir sumando puntos en las últimas jornadas.

Por su parte, el Grupo Herce Soria aterriza en Valencia después de disputar esta misma semana su compromiso de la CEV Challenge Cup ante el Karadjordje Topola. El conjunto soriano cayó por 3-1 en Serbia, un resultado que supuso su eliminación de la competición europea y que le obliga a centrar ahora sus esfuerzos en la Superliga. El encuentro también estará marcado por el regreso a Nou Moles de tres antiguos jugadores: Rubén López, que llegó al Conqueridor en la temporada anterior; Kayque Calazans, que disputó dos años en el proyecto valenciano; y el joven André Seifert, que ha crecido en la Academia del Conqueridor y que se fue este verano para probar una nueva experiencia en el conjunto soriano.

Además, los dos equipos ya se conocen de esta pretemporada. El Grupo Herce Soria fue precisamente el único rival capaz de derrotar al Conqueridor durante su preparación veraniega, un precedente que añade interés a este nuevo enfrentamiento. Ahora con puntos muy valiosos para las aspiraciones de ambos equipos, que buscarán en esta jornada reivindicarse en sus respectivos proyectos.