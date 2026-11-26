El GP Motul de la Comunidad Valenciana ha contado como novedad en esta nueva edicion el traslado de la Fan Zone al centro de la ciudad de Valencia, en concreto a una de las explanadas de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde los aficionados han tenido la oportunidad de ver a sus ídolos y disfrutar de una zona tematizada.

La zona habilitada cuenta con simuladores de motociclismo, tiendas de mercadotecnia, exposición de motos y monos de los pilotos, una replica del podio de Cheste, el trofeo de MotoGP de la 'Torre de los Campeones', así como resturación y una gran escenario con pantalla de vídeo gigante, en la que se podrá seguir este fin de semana las carreras, y que este miércoles ha visto desfilar a varios pilotos de las tres categorías.

La gran estrella fue Marc Márquez, que fue aclamado por los cientos de aficionados que completaron el aforo de la explanada. El diez veces campeón del mundo recordó que desde 2023 no ha vuelto a correr en el circuito de Cheste.

"Trataré poner las cosas difíciles a Jorge (Martín) aunque él saldrá a ganar porque se está jugando cosas importantes como el subcampeonato. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible pero sin pasarnos de rosca", señaló.

Marc resumió la temporada que ha acabado con su octavo título de MotoGP y reconoció que ha cambiado su forma de pilotar.

"Siempre ha corrido de instinto y puro corazón pero este año vi que la moto funcionaba peor mi cuerpo no me seguía. Después de Le Mans me operé y hubo una pausa y tiré de cabeza que es lo que me ha dado la opción de ganar. Me he tenido que adaptar y me he adaptado bien", afirmó.

Con anterioridad al piloto de Cervera también salió al escenario Jorge Martín, quien aseguró que luchará por el triunfo y el subcampeonato mundial.

Antes de ellos algunos pilotos de Moto3, Ángel Piquera e Iván Ortolá y de Moto2, como Aaron Canet y Álex Escrig, o los pilotos del Aspar Team, el campeón mundial de Moto3 Máximo Quiles, Dani Holgado, Marco Morelli y David Alonso, comentaron sus sensaciones ante esta última carrera del Mundial y se prestaron en el escenario a divertidos juegos como dar la vuelta a una tortilla de patatas o enrollar un sushi.