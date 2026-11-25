El Hospital Vithas Valencia Consuelo ha reforzado su Unidad de Diagnóstico por Imagen con mejoras organizativas y tecnológicas destinadas a agilizar la atención, optimizar los procesos diagnósticos y mejorar la experiencia de los pacientes. Entre las principales novedades destacan la reorganización de la Unidad de Mama, la actualización de la resonancia magnética y el uso de ecografía Doppler dinámica para estudio de síndromes compresivos vasculares.

La reorganización de la Unidad de Mama, reformada el pasado mes de septiembre, ha permitido reducir a menos de tres semanas el tiempo medio de espera para conseguir una cita. Además, el servicio dispone de un circuito de citas preferentes para atender con mayor rapidez los casos urgentes que requieren una valoración prioritaria. La ampliación de los espacios asistenciales y la incorporación de personal técnico facilitan una atención más ágil y personalizada, con mayor privacidad para las pacientes.

A esta mejora se suma la incorporación habitual de la biopsia asistida por vacío (BAV), una técnica que permite obtener muestras de tejido más amplias que las biopsias convencionales. Está especialmente indicada para estudiar lesiones detectadas en mamografía, como microcalcificaciones o distorsiones arquitecturales, que en ocasiones no son visibles mediante ecografía.

La Dra. M.ª Jesús Cerverón, experta en Radiología de Mama, destaca que “la biopsia asistida por vacío permite obtener muestras más amplias y disponer de más información para alcanzar un diagnóstico fiable, evitando en algunos casos una intervención quirúrgica posterior para conseguir más tejido”.

Una resonancia magnética más rápida, cómoda y precisa gracias a la inteligencia artificial

El hospital ha actualizado su equipo de resonancia magnética mediante la renovación de sus componentes, pero conservando el imán original, reduciendo costes y el impacto medioambiental.

La actualización incorpora algoritmos de inteligencia artificial, antenas flexibles de más canales y gradientes mejorados. La combinación de estas tecnologías permite reducir entre un 20 y un 30 % la duración habitual de las exploraciones, con reducciones que pueden alcanzar el 50 % en determinados estudios.

“El uso de inteligencia artificial permite obtener imágenes de mayor calidad con menos datos adquiridos, lo que reduce los tiempos de exploración y facilita la identificación de lesiones más pequeñas”, explican los doctores Salvador Miralles y Roberto Castellano, especialistas en Radiología del hospital.

Por su parte, María Clara Furió Sabater, física de instrumentación biomédica de la unidad, señala que la mejora también se debe a las nuevas antenas, más flexibles y cómodas para el paciente, y a unos gradientes que permiten obtener imágenes con mayor resolución.

En línea con la optimización de las exploraciones, la unidad está implementando Elucirem (gadopiclenol), un nuevo medio de contraste para resonancia magnética que permite conseguir una calidad de realce diagnóstico equivalente utilizando la mitad de la dosis.

La actualización también mejora el confort durante la prueba mediante antenas más adaptables, iluminación y música ambiental.

Ecografía Doppler dinámica para detectar síndromes compresivos vasculares

La Unidad de Diagnóstico por Imagen cuenta también con ecografía Doppler dinámica, una técnica impulsada en el hospital por la Dra. Rita Fernanda Cardinali, que permite estudiar la circulación sanguínea en tiempo real. Se trata de una exploración no invasiva, indolora y sin radiación, que permite observar cómo varía el flujo sanguíneo con la respiración y los cambios de posición del paciente.

Esta capacidad resulta especialmente útil para detectar síndromes compresivos vasculares que pueden pasar desapercibidos en otras pruebas, como el síndrome del ligamento arcuato medio, el síndrome de Nutcracker o el de May-Thurner, relacionados en ocasiones con dolores abdominales y pélvicos crónicos.

Con estas mejoras, el Hospital Vithas Valencia Consuelo continúa reforzando su Unidad de Diagnóstico por Imagen mediante la incorporación de tecnología avanzada y la optimización de sus recursos asistenciales, con el objetivo de ofrecer una atención más ágil, precisa y centrada en el paciente.

Sobre Vithas

Vithas está integrado por 22 hospitales y 40 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias. Los 14.500 profesionales que conforman Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, la compañía integra a la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud+.

Vithas, respaldada por el grupo Goodgrower, fundamenta su estrategia corporativa en la calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación y la innovación y el compromiso social y medioambiental.