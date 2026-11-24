El Mercado de Colón de València ha acogido este fin de semana la undécima edición de la Feria del Cava Valenciano, una cita organizada por la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena en la que han participado las siete bodegas que forman parte del colectivo. El evento ha servido para dar la bienvenida a una campaña navideña que se prevé muy positiva para los productores requenenses, sobre todo el el mercado local, donde ganan terreno entre un público cada vez más volcado en apoyar los productos de proximidad que generan retorno al tejido agroalimentario de la Comunitat Valenciana.

La feria ha congregado a miles de personas durante todo el fin de semana con un balance que se resume en alrededor de 12.000 copas de cava servidas a lo largo de las cuatro sesiones que se han desarrollado desde su comienzo, el pasado viernes, hasta el domingo 22 a mediodía. La gastronomía de los restauradores y comerciantes del Mercado de Colón ha resultado ser, un año más, el complemento perfecto para unos cavas que son, sin duda, el producto por excelencia de todas las grandes celebraciones, especialmente las fiestas navideñas.

Para Jorge Srougi, presidente de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, la de este año ha sido “una edición que ha superado nuestras expectativas, tanto por la importante afluencia de público como por el magnífico ambiente que se ha respirado en el Mercado de Colón durante todo el fin de semana. Las bodegas han sentido el cariño y apoyo de miles de valencianos y visitantes de otros puntos del país y de fuera de España, que han tenido la oportunidad de conocer nuestros cavas en un entorno emblemático”. Srougi ha recalcado también que “la Feria del Cava Valenciano se ha convertido en una de las grandes citas en València y consolida el idilio que desde hace más de una década mantenemos con el Mercado de Colón y con los restauradores y comerciantes de este espacio único de la ciudad”.

Feria Cava Valenciano | ondacero.es

El éxito de esta undécima edición de la Feria del Cava Valenciano refuerza el buen momento de un producto excelente, que basa su éxito en las excepcionales condiciones climáticas de Requena para la elaboración de espumosos y en el buen hacer de viticultores y bodegueros. Desde que hace más de una década se constituyese la Asociación, las cifras del Cava de Requena no han dejado de crecer, llegando el pasado 2025 a una producción de 15 millones de botellas. Y lo que es más importante, incrementando cada año el valor del producto, lo que revierte beneficio también entre los agricultores del municipio.

La cita de este pasado fin de semana ha servido para dar a conocer las nuevas añadas de los cavas más reconocidos de las bodegas requenenses y algunas de sus nuevas propuestas para este final de año, además de poner en valor la perfecta armonía con las delicias gastronómicas elaboradas por establecimientos tan reconocidos como Charcutería Manglano, Pescados y Mariscos Martín&Mary, Mi Cub, Suc de Lluna, Pantalán 5 o Ma Khin Café que han propuesto pinchos y montaditos de productos de kilómetro 0, quesos artesanos, ostras, carnes recién hechas o bocados de fusión asiática. El recinto ha sido también el escenario elegido por BMW Marcos Automoción para la presentación en exclusiva la nueva versión del imponente BMW X5. Además, Requena ha aprovechado el evento para promocionar sus reclamos enoturísticos y todo su patrimonio en un año, 2026, en el que ostentan el título de ‘Ciudad Española del Vino’.

El evento ha sido organizado por la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena en colaboración con la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, el Ayuntamiento de Requena, el Grupo Cooperativo Cajamar, la Generalitat Valenciana, BMW Marcos Automoción y Requena Ciudad Española del Vino 2026.