El Valencia Basket se impuso al Río Breogán este domingo (129-111) en un partido que decidió a su favor en el último cuarto con el acierto del exterior Armoni Brooks, que anotó 11 de sus 21 puntos en el definitivo parcial, y en el que celebró su 40 aniversario luciendo una camiseta homenaje a su primera etapa en 1986.

El conjunto ‘taronja’, además, firmó la máxima anotación de su historia con los 129 puntos anotados en un partido en el que ambos equipos demostraron desde el inicio su capacidad ofensiva.

Tercer y segundo máximos anotadores de la liga, respectivamente, los dos convirtieron los primeros minutos en una exhibición anotadora. Los triples y el acierto de Mario Saint-Supéry eran respondidos por los puntos de Mihajlo Andric y de Josep Peris.

Solo la irrupción de Gonzalo Corbalán y de Álvaro Cárdenas, incisivos con sus penetraciones, parecían darle un ritmo mayor al Valencia Basket (20-15, min.5). Pero los cambios también funcionaron en el Breogán. Francis Alonso firmó 7 puntos en 6 minutos para recuperar el ritmo anotador y solo un triple de Kameron Taylor sobre la bocina pudo romper el empate (31-29, min.10).

En busca de controlar el partido, el Valencia Basket trató de activarse en defensa y fruto de su mejoría atrás encontró canastas fáciles. Armoni Brooks firmó un tapón, un triple y un ‘alley oop’ que levantaron al Roig Arena e impulsaron a su equipo, que llegaría a alcanzar la máxima diferencia con un triple de Dylan Osetkowski (44-35, min. 14). Fueron los mejores minutos de un conjunto ‘taronja’ que había desconectado al Breogán.

Más incómodos, los visitantes se agarraron a la inspiración de Andric, que, con dos triples seguidos, lideró un pequeño parcial de 0-6 que volvía a reducir la distancia y que obligó al técnico ‘taronja’, Xavi Albert, a pedir tiempo muerto.

El parón conectó de nuevo a los suyos. Con canastas cerca del aro de Neal Sako y de Kameron Taylor, la diferencia se disparó hasta los 12 puntos y los ‘taronja’ se fueron al descanso con una marcha anotadora más (61-51, min.20).

El Valencia Basket mantuvo ese ritmo tras el descanso con claro protagonismo para Nikola Mirotic. En menos de cuatro minutos anotó 10 puntos, 5 de ellos seguidos, para llevar la distancia a los 15.

La salida en tromba del Valencia Basket siguió superando a un Breogán que empezaba a lamentar la escasa producción ofensiva de su principal referente, el exterior Rasir Bolton. Además, cada canasta que anotaba era devuelta. Si Tevin Brown y Andersson García castigaban desde el triple, Brooks y Corbalán devolvían el golpe.

Parecía que los visitantes se quedaban atrás, pero en su momento más complicado fueron capaces de reengancharse con un parcial de 1-10 gracias a los triples de Dominik Mavra y Aleksandar Aranitovic y dejarlo todo abierto para el último cuarto (90-85, min. 30).

El Valencia Basket trató de romper definitivamente el partido nada más arrancar el último acto. Un parcial de 10-3 con los triples de Brooks y Mirotic volvieron a poner una distancia reseñable de 12 puntos, pero todavía con 8 minutos por jugar.

El Breogán ya había demostrado su capacidad de resistencia, pero Brooks se encargó de evitar cualquier reacción. El exterior ‘taronja’ anotó 11 puntos con tres triples y sirvió en bandeja la canasta que llevó la distancia a los 16 puntos, convertida por Corbalán tras una recuperación del propio Brooks (109-93, min.34).

Ya con el partido controlado, el Valencia Basket se dedicó a mantener su ventaja y a seguir anotando hasta alcanzar los 129 puntos, su nueva mejor anotación y marca que superó los 127 anotados ante el Leyma Coruña en la temporada 2024-2025.

- Ficha técnica:

129.- Valencia Basket (31+30+29+39): Shorts (17), Saint-Supèry (13), Taylor (13), Mirotic (15), Sako (2) -cinco inicial- Gueye (6), Brooks (21), Moore (8), Corbalán (17), Puerto (3), Cárdenas (3), Osetkowski (11).

111.- Río Breogán (29+22+34+26): Bolton (10), Peris (10), Brown (7), Andric (18), Kasibabu (-) -cinco inicial- Alonso (18), García (12), Brimah (3), Aranitovic (8), Mavra (13), Brankovic (12), Quintela (-).

Árbitros: Luis Miguel Castillo, Javier Torres Sánchez y Javier Ávila. Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la novena jornada de la Liga Endesa disputado en el pabellón Roig Arena de València con 12.090 espectadores. El Valencia Basket vistió una camiseta conmemorativa por su 40 aniversario.