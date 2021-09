Bordalás: "Tengo ganas de jugar lo antes posible"

Tras la derrota ante el Real Madrid, la primera de la temporada, el Valencia afronta un difícil choque ante el Sevilla en el Pizjuán. El técnico José Bordalás ha reconocido hoy que "después de un mal resultado tengo ganas de jugar lo antes posible". Y añadía que "lo importante es que lo del Real Madrid no se vuelva a repetir".

Lesioandos Gayá, Soler y Thierry

El Valencia afrontará el partido con tres bajas de tres futbolistas titulares. Gayá, Soler y Thierry no estarán en Sevilla, todos ellos con lesiones musculares. Preguntado sobre la causa de tantas lesiones, el míster contestaba que "la exigencia es muy alta. La competición no te da tregua. Desde el primer día hay mucha exigencia y competitividad y por tanto el riesgo es mayor. Hay que estar muy preparado a nivel físico y mental. Las lesiones son siempre un infortunio. El jugador no quiere tenerlas pero a veces el querer ayudar... incluso con malas sensaciones que hacen que te lesiones. Carlos no tenía buenas sensaciones y quiso jugar. Jose también. Quieren estar y ayudar... y no lo podemos controlar todo".

Los sustitutos

Pese a las importantes bajas, Bordalás reconoce que "estamos pensando no en los que no están sino en los que tenemos disponibles. Y deben estar preparados para defender la camiseta del Valencia CF al cien por cien. Cuando saltan al verde la mentalidad debe ser ambiciosa y ganadora. Tenemos una responsabilidad".

El rival, el Sevilla

El rival, el Sevilla, es uno de los candidatos a ocupar puestos de Champions. Se le cuestionaba al técnico alicantino si el Valencia está en su misma liga. "No lo sabemos, esto recién ha comenzado. Mañana es un reto importante y vamos con la ilusión Lo marcará el día a día. Yo siempre afronto los partidos pensando en que no hay diferencias y en que el jugador salte al campo sabiendo el escudo que defiende, en el club en el que está y sobre todo que crea en el trabajo y las posibilidades que tenemos que creo que están ahí y que las hemos demostrado en las primeras jornadas y que debemos seguir demostrando y mejorando".