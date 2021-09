Carlos Soler: "Volveré más fuerte"

Tres lesionados dejó el partido ante el Real Madrid. José Luís Gayá ni tan siquiera pudo entrar en la convocatoria mientras que Carlos Soler tenía que ser sustituido en el minuto 13 de la primera parte al notar un pinchazo al igual que Thierry Rendall que tampoco pudo terminar la primera parte.

Pruebas médicas

Los tres futbolistas fueron sometidos a pruebas el lunes. En los tres casos se trata de lesiones musculares que, a falta de parte médico oficial, les impedirá volver antes del parón de selecciones. En el caso de Gayá es una lesión en los isquiotibiales mientras que Soler y Thierry presentan problemas en los abductores. De ambos la del portugués parece la más grave.

Mensajes en redes sociales

Carlos Soler quiso mandar un mensaje a través de sus redes sociales a los aficionados valencianistas. Además de destacar el esfuerzo de sus compañeros en el partido ante el Real Madrid al manifestar "grandísimo trabajo y esfuerzo del equipo a pesar de no tener recompensa", también quiso lanzar un mensaje de optimismo: "en cuanto me haya recuperado, volveré más fuerte y con más ganas que nunca de ayudar al equipo". También Thierry Rendall se dirigía a los valencianistas en instagram con el mensaje "triste por no haber contribuido al máximo para ayudar al equipo. Ahora toca centrarme en la recuperación para regresar lo antes posible".