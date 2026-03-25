La receta de toda una vida: Paqui Martí conquista el Torneo de Titaina Valenciana

Paqui Martí, vecina de El Cabanyal, se ha alzado con el Primer Premio del "VI Torneo de Titaina Valenciana", organizado por Mi Cub en el Mercado de Colón, en el que han participado cinco vecinos de este barrio de la capital.

La receta ganadora, compuesta por tonyina, ajo, pimientos, piñones y tomate, AOVE y sal, formará parte de la carta de Mi Cub esta temporada, acreditando a su autora como mejor cocinera de titaina.

Paqui Martí

Paqui Martí creció en el seno de una familia dedicada a la hostelería, donde aprendió la receta de su madre entre fogones y rutinas de restaurante. Hoy en día, sus hijos continúan con esa tradición al frente de otro establecimiento en El Cabanyal, donde la titaina se cocina durante todo el año.

Sin embargo, ella prefiere reservar su preparación para la Semana Santa, manteniendo así un carácter más especial y ligado a la tradición. Según afirma, el secreto de una buena titaina reside en la paciencia y en cocinarla lentamente, sin prisas.

La receta de titaina de Paquí Martí siguiendo los pasos marcados por la ganadora, se mantendrá en la carta durante todo el año: la clave está en sofreír todos los ingredientes, menos el tomate, con un buen chorro de aceite para luego añadir el tomate y dejarlo al menos dos horas a baja temperatura.

Mila, Loli, José y Natalia

El resto de participantes, Mila Crespo, Dolores Carabal, Jose Díaz y Natalia Sanz comparten una fuerte vinculación con la titaina, aunque con trayectorias distintas.

IV Torneo de Titaina Valenciana | Onda Cero Valencia

Mila y Dolores aprendieron la receta en el ámbito familiar y destacan también en otras elaboraciones típicas. Jose, en cambio, la aprendió hace muy poco de forma autodidacta y la reserva para Semana Santa, mientras que Natalia mantiene la tradición por herencia familiar y la prepara tanto en estas fechas como durante el resto del año.