El Mundial de Abrazar Árboles se despide del bosque de Levi con participación española

El próximo 22 de agosto, Finlandia celebrará la séptima edición del Campeonato Mundial de Abrazar Árboles, un singular evento que nació en 2020 para reivindicar la conexión con la naturaleza. Será la última edición en el bosque de Levi, antes de que el campeonato se traslade a una nueva ubicación al sur del país en 2027.

¿Y si para reconectar con la naturaleza no hiciera falta viajar lejos? Esa es la filosofía que inspira el Tree Hugging World Championships, organizado por la empresa familiar finlandesa HaliPuu. La competición reunirá este sábado 22 de agosto a participantes de todo el mundo en el bosque de Levi, en Laponia, en una edición especialmente emotiva por ser la última que se celebrará allí. Entre los participantes estará también un representante español, Victor Jové Pérez, que se enfrentará a competidores internacionales como la italiana Maritia, campeona mundial online del año pasado.

El campeonato combina velocidad, conexión y creatividad a través de tres categorías. En Speedhugging, los participantes deben abrazar el mayor número de árboles posible en 60 segundos, dedicando al menos cinco segundos a cada uno. La categoría de Dedicación premia la conexión y entrega durante un único abrazo de hasta un minuto, mientras que en Estilo libre la creatividad se convierte en protagonista, permitiendo transformar el abrazo a un árbol en toda una performance. La puntuación conjunta de las tres pruebas decidirá quién se convierte en Campeón o Campeona Mundial de Abrazar Árboles 2026.

La cita comenzará a las 12:00 horas (CET) del sábado 22 de agosto y podrá seguirse en directo y de forma gratuita a través de la web oficial del campeonato. La organización ha decidido que este año no haya competición online paralela: toda la energía se concentrará en el bosque de Levi.