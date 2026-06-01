La movilidad eléctrica y la descarbonización, claves del futuro sostenible

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra cada 5 de junio, Más de Uno Valencia arranca una semana dedicada a analizar algunos de los principales retos ambientales de nuestro tiempo. Este lunes la descarbonización y la movilidad eléctrica ocupan un papel protagonista como piezas fundamentales para avanzar hacia un medio ambiente y un entorno más sostenible y saludable para la sociedad en general.

ITE

Desde el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE), un centro referente en el sector energético, trabajan para que la recarga de los vehículos eléctricos sea "más fácil y cómoda para que realmente cale en la sociedad un cambio de mentalidad hacia la adquisición de vehículos eléctricos".

Instalaciones pioneras

Tal y como explica Paloma López, del área de Desarrollo de Negocio en la especialidad de movilidad y almacenamiento energético, lo que se ofrecen son instalaciones "pioneras" que permiten que el proceso de recarga sea más sostenible, fácil y estándar, tanto para las empresas que fabrican estaciones de recarga, como para comercializadoras y usurarios finales de los vehículos.

Baterías eléctricas

Entre otras cuestiones, López también aborda uno de los aspectos que más preocupa a la ciudadanía respecto a los vehículos eléctricos, como es la cantidad de horas de autonomía de los vehículos, para lo que serán fundamentales las baterías. Al respecto, la experta afirma que desde el ITE no solamente se centran en las baterías, sino en el almacenamiento de energía. Una visión integral que, según López, "permite ser referentes en toda la cadena de valor de las baterías".