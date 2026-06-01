Expertas analizan el proyecto de planta de biometano previsto en Llíria

Durante la entrevista en Más de uno Valencia, Raquel Martínez Barranca, gerente de Sostenibilidad y HSE en Enagás Renovable, y a Sara Gargallo Bellés, Business Project Manager de Biometano en Genia Bioenergy han explicado en qué consiste la tecnología del biometano, cuál es la experiencia existente en este tipo de instalaciones y cuáles son las características del proyecto previsto en la localidad. También han abordado aspectos relacionados con el proceso de información a la ciudadanía, las dimensiones reales de la planta y los motivos que justifican su ubicación.

Además, han dado respuesta a algunas de las preocupaciones planteadas por parte de los vecinos, como la posible generación de olores, el impacto sobre los acuíferos, la calidad del aire o las garantías ambientales y sanitarias que debe cumplir una instalación de estas características antes de su puesta en marcha.