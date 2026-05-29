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Del bar de siempre al café premium: la nueva obsesión que conquista Valencia

De simple rutina a experiencia gourmet: el fenómeno del café premium arrasa en barrios como Ruzafa y transforma la manera de consumir, socializar y hasta compartir en redes sociales.

ondacero.es

Valencia |

Tomarse un café ya no significa simplemente parar cinco minutos antes de entrar a trabajar. El auge del café de especialidad o del café premium ha cambiado por completo la relación de muchos consumidores con esta bebida, especialmente entre los más jóvenes.

Ahora importan el origen del grano, el tipo de tueste, la sostenibilidad o incluso la estética del local donde se sirve. Así nos lo contaban Brigitte Felber, Directora General de Nespresso en España y Claudia Ayats, Directora de Marketing de Nespresso en España, tras la apertura del primer Coffee Bar de Nespresso en España. La compañía ha elegido precisamente Ruzafa para la apertura confirmando un cambio de hábitos que combina gastronomía, diseño, sostenibilidad y estilo de vida. Porque para muchos jóvenes, el café ya no es solo una bebida: es también una forma de identidad y de expresión social.

Aunque esta tendencia nació hace años en ciudades como San Francisco, Melbourne o Copenhague, su crecimiento en España es ya imparable. En Valencia, barrios como Ruzafa se han convertido en referentes del café premium, con cafeterías donde la experiencia va mucho más allá de la taza y donde cada vez más clientes aseguran estar dispuestos a pagar más por calidad y exclusividad.

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