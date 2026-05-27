The Ox Burger: cuando la alta cocina se mete entre dos panes

Hay hamburgueserías que siguen tendencias y otras que construyen una identidad propia desde el producto. The Ox Burger nace precisamente en ese segundo grupo. El nuevo proyecto gastronómico del Grupo Beluá aterriza en Mislata con una propuesta clara: elevar la hamburguesa a través de la excelencia de la carne madurada, el respeto al fuego y una filosofía sin artificios.

Ubicado en el antiguo local de Beluá, en la calle Víctor Jara número 2, este nuevo concepto supone mucho más que un cambio de nombre. Es la evolución natural de una marca que ha convertido la carne en su sello de identidad y que ahora traslada toda esa experiencia al universo burger.

Hamburguesa MIYAZAKI | The Ox Burger

Una nueva etapa para el Grupo Beluá

El 2026 está siendo un año de transformación para el Grupo Beluá. Hace apenas dos meses, el restaurante Beluá estrenaba nueva ubicación a pocos metros de su espacio original, apostando por un ambiente más íntimo y exclusivo. Ahora, el enclave que dejó atrás vuelve a cobrar vida con The Ox Burger, una hamburguesería gourmet diseñada para los amantes del producto auténtico.

La esencia, sin embargo, sigue intacta. La filosofía de la casa continúa girando alrededor de una máxima casi ritual: “El fuego es sagrado y la carne, un rito”.

Lejos de buscar fórmulas virales o combinaciones imposibles, The Ox Burger apuesta por el origen, la técnica y la materia prima. Aquí, la protagonista absoluta es la carne madurada elaborada por el propio grupo, fruto de años de experiencia y especialización.

Equipo de The Ox Burger | The Ox Burger

La hamburguesa como evolución gastronómica

Para Víctor Renilla el objetivo nunca fue abrir “una hamburguesería más”, sino reinterpretar el legado gastronómico de Beluá desde otro formato.

Diego Corrales, por su parte asegura que “la hamburguesa perfecta es una aspiración de todos los locales especializados. Nosotros no podemos prometerla. Lo que sí podemos ofrecer es la mejor carne madurada del mercado, porque la producimos nosotros mismos desde hace muchos años”.

Ese conocimiento previo se traslada ahora a una carta centrada en burgers de autor creadas por el propio equipo de cocina del grupo. Cada propuesta pasó por un exhaustivo proceso de selección hasta construir una oferta donde el equilibrio entre sabor, técnica y producto marca la diferencia.

Sin excesos. Sin modas pasajeras. Solo carne, fuego y personalidad.

Tacos desmigados de Buey | The Ox Burger

El nuevo templo burger de Valencia

The Ox Burger llega con una identidad muy definida. La experiencia gastronómica gira alrededor de hamburguesas elaboradas con carnes premium maduradas y acompañamientos reconocibles, pensados para potenciar el sabor sin eclipsarlo.

El proyecto busca ampliar los horizontes del Grupo Beluá sin perder la esencia que ha consolidado su reputación en Valencia: calidad, pasión y respeto absoluto por el producto.

En un momento en el que el universo burger vive una auténtica explosión, The Ox Burger decide ir a contracorriente. Menos espectáculo y más verdad. Menos artificio y más parrilla.

Y quizá ahí esté precisamente su mayor diferencia.