En Calma

Mom Balance: el proyecto valenciano que quiere transformar la forma de vivir el embarazo

Carlos y Marta, fundadores de Mom Balance, relatan en Más de Uno Valencia cómo una experiencia personal dio origen a un equipo de acompañamiento integral de la mujer durante el embarazo

ondacero.es

Valencia |

El embarazo es una revolución física y emocional para la mujer. Sin embargo, más allá de los controles médicos, muchas futuras madres sienten que afrontan esta etapa con dudas, incertidumbre y la sensación de tener que buscar respuestas por su cuenta. Este es el punto de partida de Mom Balance, un proyecto valenciano que busca ofrecer a las mujeres embarazadas un acompañamiento integral durante esta etapa.

La historia de Marta y Carlos

Este martes, en el espacio "En Calma" de Más de Uno Valencia, Carlos y Marta, fundadores del proyecto, relatan cómo una dura experiencia personal les llevó a reflexionar sobre las carencias que habían detectado en el acompañamiento a la mujer durante el embarazo.

De esa vivencia nació Mom Balance, un equipo multidisciplinar que apuesta por la prevención, la información y el bienestar físico y emocional, convencido de que vivir un embarazo no consiste solo en aliviar las molestias que puedan aparecer, sino también en sentirse escuchada, comprendida y acompañada durante todo el proceso.

Marta y Carlos, fundadores de Mom Balance
Marta y Carlos, fundadores de Mom Balance | Onda Cero Valencia
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