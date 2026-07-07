Mom Balance: el proyecto valenciano que quiere transformar la forma de vivir el embarazo

El embarazo es una revolución física y emocional para la mujer. Sin embargo, más allá de los controles médicos, muchas futuras madres sienten que afrontan esta etapa con dudas, incertidumbre y la sensación de tener que buscar respuestas por su cuenta. Este es el punto de partida de Mom Balance, un proyecto valenciano que busca ofrecer a las mujeres embarazadas un acompañamiento integral durante esta etapa.

La historia de Marta y Carlos

Este martes, en el espacio "En Calma" de Más de Uno Valencia, Carlos y Marta, fundadores del proyecto, relatan cómo una dura experiencia personal les llevó a reflexionar sobre las carencias que habían detectado en el acompañamiento a la mujer durante el embarazo.

De esa vivencia nació Mom Balance, un equipo multidisciplinar que apuesta por la prevención, la información y el bienestar físico y emocional, convencido de que vivir un embarazo no consiste solo en aliviar las molestias que puedan aparecer, sino también en sentirse escuchada, comprendida y acompañada durante todo el proceso.