Ana Esplugues, superviviente del accidente de metro de València: "Hay que alzar la voz cuando las muertes pueden evitarse"

Este viernes se cumplen 20 años del accidente de metro de València del 3 de julio de 2006, el peor registrado en España. Un suceso que costó la vida a 43 personas y del que otras 47 resultaron heridas graves.

Una de las muchas historias que deja la tragedia es la de Ana Esplugues, vecina de Burjassot, que tenía 25 años cuando se subió al metro que cambió su vida para siempre. Esplugues sobrevivió resultando gravemente herida y tras meses ingresada y años de rehabilitación, formó parte de una larga lucha emprendida por la Asociación de Víctimas del Metro (AVM3J) para reclamar justicia, reparación y verdad para las víctimas y sus familiares.

Sus recuerdos

"Era un día normal y corriente en el que estás pensando en tus cosas y en el que de repente el metro empieza a funcionar más rápido y vuelca", relata Ana en Más de Uno Valencia, que asegura que se despertó ya en las vías. Su padre, Miguel Esplugues, también recuerda las primeras horas tras recibir la llamada de aviso que le informaba que su hija había sufrido un grave accidente en el metro: "Me llamó la atención que no llegasen ambulancias con heridos graves a la Fe. Y era porque el tren había triturado a la mayoría".

Ambos hacen balance con orgullo de 20 años en los que no han parado de luchar por la verdad y, sobre todo, "para que no se vuelva a repetir". "Hay que pelear. Es la única forma de conseguir las cosas", afirman.