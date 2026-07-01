UGT avisa: la vuelta a las aulas podría arrancar con nuevas movilizaciones

La educación pública valenciana encara el verano con el conflicto laboral todavía abierto. Tras un curso marcado por una huelga indefinida histórica, UGT Serveis Públics sostiene que las reivindicaciones del profesorado siguen vigentes y no descarta nuevas movilizaciones si no se producen avances suficientes.

Este martes en Más de Uno Valencia, Mayte Montaner, secretaria general de UGT Serveis Públics PV, y Maite Tarazona, responsable del sector de Educación, hacen balance de las protestas, analizan la situación actual y lanzan un mensaje al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos.