Medicinas, guantes y herramientas: lo más urgente para los afectados del terremoto en Venezuela

Entidades valencianas como la Asociación de Venezolanos de la Comunitat Valenciana siguen recogiendo ayuda humanitaria para los afectados por el doble terremoto que el pasado 24 de junio sacudió Venezuela.

Medicinas, guantes y herramientas

Desde la sede de esta organización, ubicada en la Avenida Amado Granell Mesado 66 de la capital del Turia, siguen recibiendo ayuda ciudadana, aunque ponen el foco en elementos específicos: medicinas, especialmente para calmar el dolor, guantes y herramientas necesarias para levantar las infraestructuras dañadas y rescatar a los afectados.

Envío de la ayuda

En Más de Uno Valencia, Nayra Ortiz, presidenta de la asociación, explica que la necesidad más urgente de los voluntarios en este punto es el envío y transporte de la ayuda, especialmente de los medicamentos, para lo que algunas empresas, tal y que como explica la venezolana residente en Valencia, ya han mostrado su colaboración.