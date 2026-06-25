Arte

Del arte fallero al mayor escenario musical de España: Valua transforma Holika en un imperio romano gigante

La empresa valenciana, con taller en Benaguasil, crea un escenario de casi 120 metros para el reconocido festival de música electrónica de Calahorra

ondacero.es

Madrid |

El arte fallero sigue conquistando nuevos territorios más allá de las fiestas valencianas. La empresa Valua, especializada en la decoración y tematización de espacios mediante técnicas artesanales vinculadas a las Fallas, es la responsable de levantar el mayor escenario de España para la próxima edición del festival Holika, que se celebrará del 1 al 5 de julio en Calahorra.

120 metros de escenario

Con una espectacular recreación de un templo romano de casi 120 metros de longitud, el proyecto ha requerido cerca de cuatro meses de trabajo en su taller de Benaguasil y la participación de un amplio equipo de artistas y profesionales.

Su director artístico y cofundador, Raúl Martínez, explica este jueves en Más de Uno Valencia cómo la creatividad fallera, la innovación y las nuevas tecnologías están abriendo un futuro lleno de oportunidades para los oficios tradicionales en el mundo de los festivales y los grandes eventos.

Raúl Martínez en los estudios de Onda Cero Valencia.
Raúl Martínez en los estudios de Onda Cero Valencia. | Onda Cero Valencia
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