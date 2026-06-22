El misterio que hizo posible nuestra existencia: nuevas pistas sobre el origen de la vida compleja

Este lunes "Pasaporte al Universo" de Más de Uno Valencia aborda uno de los grandes enigmas de la biología: el origen de la vida compleja en la Tierra. Durante miles de millones de años, el planeta estuvo habitado exclusivamente por microorganismos unicelulares, hasta que hace unos 2.000 millones de años se produjo un cambio decisivo con la aparición de las primeras células eucariotas, dotadas de núcleo y de una organización interna mucho más sofisticada.

Nuevo estudio con firma valenciana

Un reciente estudio publicado en la revista Nature y liderado por el biólogo valenciano Toni Gabaldón ofrece nuevas pistas sobre cómo pudo producirse este salto evolutivo, considerado fundamental para el surgimiento posterior de plantas, animales y seres humanos. Paco Catalá, miembro de la Asociación Valenciana de Astronomía explica cómo esta investigación abre nuevas vías para comprender uno de los procesos más determinantes de la historia de la vida en la Tierra.