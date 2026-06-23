Concoval i la Fundació Vicente Ferrer, units per la infància a Gaza

La Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (Concoval) treballa un any més amb la Fundació Vicente Ferrer per a la posada en marxa de projectes humanitaris. Fins ara, estes iniciatives s'han desenvolupat a l'Índia rural, l'àmbit tradicional d'actuació de l'entitat, però ara l'acció es trasllada a Gaza. "Hi ha una necessitat peremptòria d'ajudar a la població civil i, especialment, al seu segment més vulnerable: la infància i adolescència afectades per la guerra", ha detallat Sampedro.
El president de Concoval ha assenyalat que es compleix ara una dècada de la col·laboració del cooperativisme valencià amb la Fundació Vicente Ferrer. "Sempre hem utilitzat una fórmula que és inherent al propi cooperativisme, mitjançant una acció intercooperativa solidària, en la qual han intervingut entitats cooperatives de diferents grandàries, classes i sectors d'activitat, radicades en diferents punts de la Comunitat Valenciana, unides per a sumar les seues forces i desenvolupar de manera col·lectiva els projectes".
En esta ocasió, un total de 18 entitats cooperatives s'han unit en la iniciativa coordinada per Concoval, que són Anecoop, Cooperativa Agrícola Nuestra Señora de L’Oreto (CANSO), Coarval, Cooperativa Sant Vicent Ferrer de Benaguasil (Ruralfruit), Caixa Popular, Caixa Rural de l’Alcudia, Impulso Cooperativo, Juan Comenius, Florida Centre de Formació, Grupo Sorolla Educación, Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes (UCEV), Colegio Larrodé, Escuela 2, Federación de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana, Federación de Cooperativas Eléctricas de la Comunitat Valenciana, Les Carolines, La Nostra Escola Comarcal y la Cooperativa Eléctrica de Crevillent (Enercoop).
La solidaritat de totes estes cooperatives ha permés recaptar 32.200 euros, que s'invertiran en la posada en marxa d'un Espai Amigable per a la Infància per a l'atenció de la infància i l'adolescència en la zona de conflicte a Gaza.