Librerías, misterio y una "doble" desaparición: la valenciana Marina Sanmartín vuelve al crimen literario

Esta semana la periodista, escritora y librera valenciana Marina Sanmartín ha regresado a su tierra natal -actualmente vive en Madrid- con, literalmente, un libro debajo del brazo. La Librería Ramón Llull ha acogido este miércoles la presentación de su nueva y sexta novela "La doble desaparición de Abril del Pino", una historia de misterio, librerías y secretos ambientada entre Madrid y Valencia, que también es un homenaje a la buena literatura, según explica la autora en Más de Uno Valencia. Su nueva obra ya está disponible en todas las librerías.

"La doble desaparición de Abril del Pino"

Madrid, diciembre de 2024. En vísperas de la Navidad, la ciudad late entre luces, escaparates y prisas. Pero el brillo se apaga cuando Abril del Pino, la autora de novela negra más leída del país, desaparece sin dejar rastro. En su ático frente al Retiro todo parece en orden, aunque pronto la hipótesis del secuestro se impone como la más probable.

Mientras miles de lectores siguen el caso con el alma en vilo, el inspector José Manuel Castillo rastrea las huellas de la escritora hasta Las Palabras Mágicas, una librería con encanto en la plaza de la Marina Española, regentada por Ágata Caballé. Allí, la misteriosa sociedad literaria Rame-Tep celebró su cena anual, con Abril como invitada de honor.

Nadie imaginaba que aquella sería su última aparición pública. A partir de ese momento, Castillo se adentra en un juego de medias verdades, pasados ocultos y silencios cómplices, que lo obligarán a mirar más allá de lo evidente. En esa red de sospechas, Ágata Caballé se convierte en una presencia tan esquiva como necesaria, mientras entre Madrid y Valencia cada pista abre un nuevo interrogante... y cada personaje parece tener un motivo para mentir.