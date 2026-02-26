Animales

Veterinaria solidaria en Malawi: la experiencia del valenciano Jordi Aguiló sobre el terreno

Profesores y estudiantes de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera regresan tras dos semanas en el país africano inmersos en una campaña de desparasitación de animales

Valencia |

El veterinario de animales exóticos y silvestres colaborador de Más de Uno Valencia, Jordí Aguiló, ha regresado recientemente de Malawi tras participar en el proyecto de desparasitación de animales impulsado por profesores y estudiantes de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia.

Esta iniciativa solidaria, que se desarrolla desde hace años en el país africano, se centra en desparasitar de cabras y otros animales autóctonos, fundamentales para la subsistencia de la población local, ya que de su salud depende en gran medida la de las comunidades. Este jueves Aguiló cuenta su experiencia en Más de Uno Valencia.

