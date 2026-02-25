Glame: de una idea entre amigas a "vestir" a toda una comunidad

En un momento en el que el bienestar ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una forma de vida, dos jóvenes valencianas decidieron dar un paso al frente y crear algo más que una marca: una comunidad.

Celia y Olivia

Celia García y Olivia Marco -de 26 y 24 años respectivamente- están detrás de Glame, un proyecto que comenzó literalmente desde cero y que, a base de creatividad ha evolucionado hasta convertirse en una empresa real. Lo que empezó como un evento de skincare -cuidado de la piel- fue creciendo hacia experiencias de pilates, encuentros de bienestar y, finalmente, el lanzamiento de su propia línea de ropa deportiva.

Lanzadera

Además, las valencianas han accedido recientemente a Lanzadera, el Centro de Alto Rendimiento para Startups impulsado por Juan Roig, y este miércoles en Más de Uno Valencia afirman que el proyecto no para de crecer.