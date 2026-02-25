Emprendimiento

Glame: de una idea entre amigas a "vestir" a toda una comunidad

Celia García y Olivia Marco están detrás de esta marca que ofrece desde experiencias de pilates o encuentros de bienestar, hasta su propia marca de ropa deportiva

ondacero.es

Valencia |

En un momento en el que el bienestar ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una forma de vida, dos jóvenes valencianas decidieron dar un paso al frente y crear algo más que una marca: una comunidad.

Celia y Olivia

Celia García y Olivia Marco -de 26 y 24 años respectivamente- están detrás de Glame, un proyecto que comenzó literalmente desde cero y que, a base de creatividad ha evolucionado hasta convertirse en una empresa real. Lo que empezó como un evento de skincare -cuidado de la piel- fue creciendo hacia experiencias de pilates, encuentros de bienestar y, finalmente, el lanzamiento de su propia línea de ropa deportiva.

Lanzadera

Además, las valencianas han accedido recientemente a Lanzadera, el Centro de Alto Rendimiento para Startups impulsado por Juan Roig, y este miércoles en Más de Uno Valencia afirman que el proyecto no para de crecer.

