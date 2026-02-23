Artemis II encara la cuenta atrás: la humanidad vuelve a mirar a la luna

En este inicio de 2026 la actualidad astronómica tiene un claro protagonista: el inminente lanzamiento de Artemis II. Este lunes la sección Pasaporte al Universo de Más de Uno Valencia acerca a la audiencia los detalles de esta misión, impulsada por la NASA dentro de su ambicioso programa de regreso a la Luna, que transportará a cuatro astronautas en un vuelo alrededor de nuestro satélite.

Cuándo será el lanzamiento

Inicialmente prevista para febrero y posteriormente aplazada a marzo, Artemis II fue retrasada tras no superarse todas las comprobaciones técnicas en las revisiones finales. Ahora, una vez subsanados los problemas detectados, la agencia espacial trabaja con la vista puesta en una nueva ventana de lanzamiento situada en la primera semana de abril. Si todo evoluciona según lo previsto, será un paso decisivo en el programa Artemis, que busca preparar el terreno para futuras misiones de alunizaje y, a largo plazo, para la exploración humana de Marte.

Paco Catalá, miembro de la Asociación Valenciana de Astronomía, analiza la relevancia de esta misión histórica y explica por qué Artemis II supone mucho más que un simple vuelo orbital: es el ensayo general del regreso de la humanidad a la órbita lunar más de medio siglo después de las misiones Apolo.