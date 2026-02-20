Música

"Xiqueta meua": JUVIKA reinventa un clásico fallero con ritmo tecno y fuerza femenina

El tema forma parte de JUVIKA MXA, un proyecto educativo llevado a cabo por estudiantes de Imagen y Sonido para acercarlos al mundo profesional audiovisual y musical

ondacero.es

Valencia |

A dos días de la Crida 2026, la cantante valenciana JUVIKA, hace una llamada al mundo fallero con "Xiqueta meua", un tema que la artista emergente acaba de lanzar este viernes y que pretende convertirse en uno de los himnos de las próximas fallas.

Empoderamiento femenino

Inspirado en el clásico popular, JUVIKA transforma la mítica frase “Xiqueta meua, que del carrer eres l’ama” en un auténtico grito de empoderamiento femenino, reivindicando a la mujer como dueña del espacio, del ritmo y de la fiesta.

JUVIKA MXA

La canción fusiona la energía de las Fallas con una pulsión tecno inspirada en la Ruta del Bakalao —donde la mascletà se convierte en beat— y forma parte del proyecto educativo innovador JUVIKA MXA, en el que alumnado de Imagen y Sonido trabaja junto a ella en un entorno profesional real, tal y como explican la propia joven y Yolanda Martínez, directora del proyecto audiovisual que acompaña la canción y que se publicará en los próximos días y profesora del ciclo formativo del grado superior de imagen y sonido del IES la Marxadella de Torrent.

Client Challenge
JUVIKA y Yolanda Martínez
JUVIKA y Yolanda Martínez | Onda Cero Valencia
