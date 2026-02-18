Lluqui, la valenciana que sueña con la fábrica Willy Wonka de los puzles

El puzle vive un renacimiento silencioso. Más artístico, más personal, más coleccionable. En plena era de la hiperconectividad, cada vez más personas reivindican el tiempo lento, la concentración y el placer táctil. Y en la Comunitat Valenciana, uno de los nombres propios de este movimiento es el de Lluch Sangil, conocida en redes como Lluqui.

Creadora, emprendedora y diseñadora, ha transformado una afición en un proyecto empresarial integral. Su meta es ambiciosa y la formula sin ironía: construir algún día la fábrica Willy Wonka de los puzles.

Lluch Sangil con su primera colección de puzzles | Lluquiiiiii

De la ingeniería al emprendimiento creativo

Formada en ingeniería en diseño industrial y branding, Lluch entendió pronto que quería crear productos con identidad propia. La idea de lanzar su marca de puzles comenzó a materializarse en diciembre de 2025, cuando detectó una oportunidad clara: convertir el puzle en algo más que un pasatiempo.

Lo que empezó como una pasión personal evolucionó hacia un proyecto artístico y, finalmente, hacia un emprendimiento en el que ella controla todo el proceso: diseño, producción, distribución y relación con los puntos de venta. Un modelo que la lleva a recorrer ciudades con su coche para entregar pedidos, hablar con tiendas y observar de primera mano cómo funciona el mercado.

Puzzle Lluquiiiiii Tauro | Lluquiiiiii

El zodiaco como universo visual

Su primera colección está inspirada en los signos del zodiaco. Cada puzle construye un universo propio a través de colores, objetos simbólicos e ilustraciones cargadas de significado.

No se trata de representaciones literales. En cada diseño hay una narrativa visual: elementos cotidianos, referencias estéticas y guiños culturales que traducen la personalidad del signo en imagen. El resultado son piezas pensadas no solo para montarse, sino también para conservarse y, en muchos casos, enmarcarse.

Las cajas incluyen, además del puzle, pegatinas del signo y de su constelación, así como una explicación de los elementos ilustrados. El packaging, cuidado y reconocible, refuerza la idea de objeto-regalo.

Algunos signos han sorprendido por su ritmo de ventas, consolidando la colección como una propuesta atractiva tanto para aficionados al zodiaco como para quienes buscan un detalle original y personalizado.

Puzzle Lluquiiiiii Caprocornio | Lluquiiiiii

El nuevo ocio consciente

El sector del puzle ha crecido en España en los últimos años, especialmente entre adultos. Para muchos se ha convertido en una herramienta de desconexión digital y en una actividad creativa que combina concentración y calma.

Frente a los tradicionales paisajes urbanos repetidos, emergen propuestas ilustradas con identidad propia, pensadas incluso para colgarse como láminas decorativas una vez terminadas.

Mirando al futuro

Mientras la colección del zodiaco continúa consolidándose en distintos puntos de venta, Lluch Sangil ya trabaja en una segunda línea de producto. Su objetivo es ampliar el universo creativo de la marca y seguir posicionando el puzle como objeto cultural y emocional.

En un contexto donde la desconexión digital se ha convertido en necesidad, propuestas como la suya apuntan a una tendencia clara: volver a lo tangible. Encajar piezas, detener el tiempo y recuperar el valor de lo hecho con calma.