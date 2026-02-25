Gastronomía

El mejor torrezno de la Comunitat por tercer año consecutivo está a una hora de Valencia

El Bar de Pintxos Estraperlo de Castellón se jugará el gran título mundial el próximo 8 de marzo en Soria

ondacero.es

Valencia |

El torrezno más crujiente de la Comunitat Valenciana no está en Valencia capital, sino en la provincia de Castellón. Por tercer año consecutivo, el Bar de Pintxos Estraperlo ha conquistado el primer puesto en la fase autonómica del certamen El Mejor Torrezno del Mundo, superando en una cata a ciegas a otros siete competidores.

Gran final internacional

Situado en la calle Temprado, número 6, el local será el encargado de representar a la Comunitat en la gran final internacional, que tendrá lugar el próximo 8 de marzo en El Burgo de Osma (Soria). Allí, los finalistas elaborarán sus torreznos en directo ante un jurado especializado.

Con una piel perfectamente dorada y crujiente, un interior magro jugoso y sonrosado, y un precio asequible de 4 euros por ración, Estraperlo se ha convertido en un auténtico referente en plena fiebre por este producto.

Rafa Arnaiz

Este miércoles en Más de Uno Valencia, Rafa Arnaiz, propietario del establecimiento, nos descubre qué hay detrás de un torrezno que ya reina en la Comunitat… y que ahora sueña con conquistar el título mundial.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer