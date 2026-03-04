Clem Café, de la alta cocina al "brunch" de proximidad

Si hay en Valencia un rincón para desconectar del ritmo de la ciudad con un buen café y un buen "brunch", ese lugar es Clem Café. Ubicado en la calle Cuenca nº 40, esta cafetería es un paraíso del café de calidad y la repostería artesana recién horneada, las kombuchas preparadas en casa y los tés infusionados con fruta fresca cada día.

Maitu, Ana y Benoit

Lo mejor de este proyecto nacido en 2024 se encuentra en su despensa -repleta de productos de calidad y locales- y al otro lado del mostrador. Empezando por lo segundo, al frente del negocio se encuentran Maitu, Ana y Benoit, estos dos últimos han pasado por las cocinas y salas de la alta hostelería, y eso se nota.

Dulces en Clem Café. | Onda Cero Valencia

Su propio huerto en Meliana

El local se alimenta de su propio huerto, ubicado en Meliana, del que nacen propuestas innovadoras como el actual sandwich de temporada, con pan de massa madre, queso cheddar, calabaza, mantequilla de manzana, cecina y salvia y también dulces típicos pero cuidados al detalle, como su cinnamon roll, que no pasa para nada desapercibido.

De hecho, no es casualidad que el proyecto, que no es más que la abreviatura de clementina, naciera de un "brunch" en el que coincidieron los tres profesionales y que fuera un tomate cherry el que les uniera de manera indefinida.