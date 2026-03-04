Fallas con hambre (y sed): la guía definitiva para sobrevivir entre mascletàs y sobremesas

Valencia arde, vibra y huele a pólvora. Las mascletàs marcan el ritmo, las calles se llenan y conseguir mesa puede parecer deporte de riesgo. Pero entre el bullicio y el confeti existen direcciones que merecen parada obligatoria: restaurantes que lo dan todo en Fallas, tabernas convertidas en casal improvisado, rooftops con vistas privilegiadas y barras donde el vermut sabe a fiesta. Aquí tienes la guía imprescindible para comer, cenar, brindar y sobrevivir —con mucho gusto— a las Fallas 2026.

Vermúdez regala un balcón para ver la mascletà

El restaurante ubicado en Ruzafa lo va a dar todo estas Fallas. Quien vaya a comer a Vermúdez entre semana (de martes a viernes) entrará en el sorteo para ver la mascletà del día 17 desde un balcón ubicado en la Plaza del Ayuntamiento. El sorteo se resolverá el día 10 y consiste en dos packs de dos plazas cada uno. Los tickets para entrar en el sorteo son limitados. El tapeo y las propuestas para compartir acaparan la atención de quien visita Vermúdez.

Gran Vía Germanías, 21 | Vermúdez

Los Gómez convierte su taberna de Correos en un casal fallero

El lema de los Los Gómez es “orgullosamente hosteleros desde 1989”, pero el grupo de hostelería valenciano también es... ¡profundamente fallero! Es por ello que, un año más, uno de sus restaurantes se convertirá en el casal de todos aquellos que quieran acercarse. Del 1 al 19 de marzo quien acuda a Los Gómez Correos (nº 10) podrá beneficiarse de una oferta especial: torrezno y doble de cerveza Amstel por tan solo ocho euros. El pasado año la barra de Los Gómez fue uno de los grandes puntos de encuentro del centro de Valencia y, este año, se volverá a repetir.

Los Gómez ofrece una propuesta gastronómica basada en la cocina mediterránea y valenciana tradicional, con una carta que combina tapas clásicas, arroces elaborados al momento y platos de cuchara con producto de temporada. Además del establecimiento de Correos, 10, otras propuestas del grupo son Puerta del Mar, Gran Mercat, Los Gómez San Vicent y La Picaeta, con tres locales.

Correos, 10 | Los Gómez

Birlibirloque, una propuesta informal y segura en el centro de Valencia

Birlibirloque es la propuesta más distendida de Entrevins. El restaurante está ubicado en la transitada calle La Paz, 7 (bajo), donde el comensal comparte mesa con una pequeña parte de la historia de la ciudad. La antigua muralla árabe forma parte del restaurante. Además, Birlibirloque cuenta con un refugio clandestino con mucho encanto para organizar reuniones o fiestas, equipado con smart TV y totalmente acondicionado.

Durante Fallas, abrirá los días 15, 16 y 19 de marzo. Además, dispone de un menú diario al mediodía que incluye tres entrantes para compartir —croqueta de jamón con membrillo, ensaladilla rusa con huevas, alcaparrones y sardina ahumada, y carpaccio de presa ibérica con tomate seco, rúcula y alcaparras—, seguidos de un plato principal individual a elegir entre arroz meloso valenciano, lomo bajo de vaca con parmentier y patatas, corvina a la plancha con tallarines de calabacín y albahaca, o lasaña de pisto. El menú se completa con un postre casero, con opciones como tarta de queso con frutos rojos, crema de limón y yogur, tiramisú o calabaza asada, todo ello por 29,50 euros (bebida no incluida).

Calle La Paz, 7 | Birlibirloque

Escama: gastronomía mediterránea a un paso del centro

Durante las Fallas 2026, la propuesta gastronómica de Escama Cánovas se presenta como una parada obligatoria para quienes busquen una propuesta mediterránea, centrada en producto de la zona de La Marina. Inspirado en la esencia marinera de Jávea, el restaurante ubicado en Conde Altea, 22, en Fallas abrirá todos los días para ofrecer servicios de comida y cenas, y viernes y sábados con cocina ininterrumpida desde las 13h hasta la cena.

Escama es una buena opción para compartir o para disfrutar arroces secos o melosos, fideuàs y cocas de Jávea. O también pescados con proveedores de primer nivel como Llobell o Aquanaria o Discarlux para las carnes. Además, disponen de su coca del mes, con un claro guiño a las Fallas y producto valenciano, elaborada con longaniza, morcilla y habas.

Conde Altea, 22 | Escama

Nuvó organiza ‘tardeos’ falleros en un lugar privilegiado

El lujoso restaurante & Wine Bar ubicado en la novena planta del Hotel One Shot Puerta Ruzafa, celebra las Fallas a lo grande. Los sábados 7 y 14 y del lunes 16 al jueves 19 de marzo, el espacio acogerá ‘tardeos’ falleros de 16h a 00h, aproximadamente, con música ambiente deep house. Nuvó presume de tener una de las mejores vistas en el centro de Valencia y, ahora, invita a todo aquel que quiera a disfrutar de tu azotea durante las Fallas. Pronto se comunicarán precios e inscripciones a través de su perfil de Instagram.

Colón, 2 (novena planta) | Nuvó

2 Estaciones luce su Sol Repsol

Durante las Fallas 2026, la escena gastronómica de Valencia cobra aún más brillo si visitas uno de los restaurantes galardonados con un Sol Repsol recientemente. Se trata del restaurante 2 Estaciones, ubicado en pleno barrio de Ruzafa. El galardón viene a reconocer el trabajo que durante todo este tiempo han desarrollado Mar Soler y Alberto Alonso, al frente de un proyecto que ha sabido consolidar una identidad propia y honesta, profundamente conectada con el territorio y la naturaleza.

Durante el período fallero, el restaurante abrirá los días 16, 17 y 18 para ofrecer servicio de comida y cena. Sin duda, una oportunidad para vivir una experiencia gastronómica sofisticada y muy cuidada en sala y en cocina.

Pintor Salvador Abril, 28 | 2 Estaciones

Nonna Limone: un rincón amalfitano en el centro de Valencia

Durante las Fallas 2026, quienes buscan una experiencia culinaria distinta en el corazón de Valencia tienen una cita con Nonna Limone, el nuevo restaurante italiano que acaba de abrir sus puertas en la emblemática Plaza de Cisneros y que ya está despertando entusiasmo entre locales y visitantes. Inspirado en la calidez y la tradición del sur de Italia, este espacio combina un ambiente vibrante con una propuesta gastronómica que recorre sabores mediterráneos irrepetibles.

Con cocina ininterrumpida desde el desayuno hasta la noche y una carta que celebra la frescura del mar y los productos de temporada, Nonna Limone propone desde pastas artesanales hasta platos pensados para compartir, todos elaborados con un toque mediterráneo que invita a saborear cada momento. Durante las Fallas, es el lugar perfecto para hacer una pausa entre mascletàs y ofrendas, y dejarse llevar por el espíritu festivo acompañado de una gastronomía que evoca la alegría italiana en pleno Valencia.

Plaza Cisneros, 2 | Nonna Limone

Sutil, el refugio donde las Fallas bajan el volumen

A apenas diez minutos a pie de la Plaza del Ayuntamiento, -el epicentro de mascletàs, pólvora y multitudes por excelencia-, Sutil se convierte estos días en uno de esos refugios que se agradecen. En pleno Ensanche valenciano, en el número 80 de la calle Cirilo Amorós, el nuevo proyecto de Sergio Rozas, Ibai Bengoechea y Sara Folgado, abierto el pasado mes de diciembre, ofrece justo lo que parece imposible en Fallas: calma, criterio y una mesa donde el ruido se queda fuera. Sutil nace en paralelo al crecimiento personal y profesional de sus fundadores. No es una evolución de Somos Raro, ni una ruptura, sino un espacio con identidad propia. Aquí la cocina se presenta clara, sin artificios, con el producto en el centro y una técnica precisa que mira a Francia, al Mediterráneo y deja caer sutiles guiños a la cocina vasca. Todo pensado para disfrutar desde la pausa y el respeto por el oficio.

La propuesta gastronómica está liderada por Chema Gómez, exjefe de cocina de El Rincón del Faro en Cullera, junto a Sergio Rozas. Ambos trabajan desde una mirada honesta hacia el ingrediente, eligiendo para cada producto la técnica que mejor lo exprese y combinando sabores con una valentía medida. Entre los platos que ya se han convertido en imprescindibles destacan los garbanzos con kokotxas de merluza al pil pil; el solomillo Wellington; el erizo de mar con steak tartar; o la molleja braseada con tapenade y crema de limón. En Fallas, cuando todo vibra y el ritmo de la ciudad se acelera, Sutil demuestra que también es posible detenerse. Comer bien y conversar sin estridencias.

C/ Cirilo Amorós, 80 | Sutil

El wine bar donde las Fallas se brindan sin prisas, Serralunga

En pleno corazón de l’Eixample, a escasos minutos del epicentro fallero pero lo suficientemente lejos del estruendo, Serralunga Wine Bar se convierte durante estos días en el lugar perfecto para bajar revoluciones. El proyecto de Sergio Rozas junto a cinco amigos y socios ha sabido crear un espacio donde el bullicio se queda en la puerta y la pausa se sirve en copa.

Con alrededor de 250 referencias, -entre 15 y 20 por copa-, y una selección que abarca España, Italia, Francia, otras regiones europeas y también el Nuevo Mundo, Serralunga invita a cambiar la pólvora por matices, conversación y tiempo. Botellas que oscilan entre los 25 y los 400 euros conviven en una carta pensada tanto para el aficionado curioso como para el auténtico conocedor.

Su ambición es clara: consolidarse como uno de los grandes wine bars de Valencia y de España, siguiendo la estela de referentes nacionales, y ya ha comenzado a trazar ese camino como finalistas en los premios Star Wine List en la categoría Best Newcomer List que se celebraron a mediados del mes de febrero. Estas Fallas, Serralunga Wine Bar ofrece una mesa tranquila, una copa bien elegida y una propuesta gastronómica de temporada pensada para acompañar y realzar cada vino.

C/Almirante Cadarso, 32 | Serralunga Wine Bar

Somos Raro, el plan gastro perfecto para alargar la mascletà en la mesa

Tras el éxito de Mamua Kitchen durante la pandemia, Ibai Bengoechea, Sergio Rozas y Sara Folgado dieron el salto físico a finales de 2022 con Somos Raro, en el número 10 del Paseo de la Alameda. Un espacio con interiorismo firmado por Janfri&Ranchal Studio donde el brutalismo naturalizado, las piezas cerámicas de Maora y una estética rotunda marcan el carácter del proyecto.

La cocina mantiene ese mismo pulso: alma viajera, base valenciana, producto de temporada y elaboraciones propias. Durante Fallas, Somos Raro se convierte en el plan perfecto: la dirección gastro a la que ir después de la mascletà para estirar la sobremesa sin mirar el reloj o antes del castillo para coger fuerzas con criterio. En marzo, además, incorporan un imprescindible tan valenciano que estará disponible durante todo el mes: los buñuelos de calabaza. Este nuevo postre que viene acompañado con sorbete de chocolate, convive con novedades como el taco crujiente de costilla de vaca con salsa verde y yogur; o el mollete de mogote ibérico con mostaza de hierbas y queso San Simón. ¡Y por supuesto sus clásicos de siempre que nunca fallan! Véase su croqueta carbonara o su ensaladilla Olivier’s.

Paseo de la Alameda, 10 | Somos Raro

Clem Café, la pausa que necesitas entre petardos

Desde su apertura en septiembre de 2024, Clem se ha consolidado como una de las cafeterías de especialidad imprescindibles de Valencia. Un proyecto de alma internacional que nace del amor compartido por el café bien hecho, la repostería artesanal y las mañanas sin prisa. Al frente están Maitu Green (Argentina), Ana Chávez (México) y Benoit Huguenin (Francia), tres perfiles multidisciplinares, -dos de ellos con trayectoria en alta gastronomía y restaurantes con Estrella Michelin-, unidos por una misma idea: crear un espacio donde cada cliente se sienta especial.

Lo hicieron en el número 40 de la calle Cuenca, en Arrancapins, en un local que respira calma, detalle y ese naranja que rinde homenaje a los cítricos valencianos. A apenas 15 minutos caminando tanto del Ayuntamiento como de la estación de trenes Joaquín Sorolla, Clem se convierte en punto estratégico durante Fallas: perfecto para arrancar el día antes de la mascletà o para bajar revoluciones entre acto y acto.

Desde primera hora y hasta media tarde, la carta acompaña el ritmo fallero con sándwiches, huevos, tostadas, bowls y dulces artesanales. A partir de las 15:00, el espacio se transforma en una pausa más ligera con focaccias de temporada, -como la actual de calabaza con queso, salvia y cecina-, rollitos de canela, banana bread, pavlova o cookies caseras. Todo ello acompañado de café de especialidad, vinos naturales, cervezas artesanas o infusiones pensadas para disfrutar sin prisas.

Porque en Fallas también hace falta alguien que te invite a parar. Y esa pausa, en Valencia, tiene nombre propio: Clem.

C/ Cuenca, 40 | Clem

Muerde Valencia: Fallas convertidas en experiencia gastronómica

Ubicado en Plaza Manises, 7, La Perfumería acoge Muerde Valencia, un menú especial de Fallas, (disponible del 1 al 22 de marzo)que propone un recorrido sensorial por los grandes símbolos de la fiesta. Más que un menú, es una crónica gastronómica que reinterpreta la tradición valenciana desde la alta cocina, combinando producto local, técnica y creatividad.

El menú se estructura como un relato en actos que evoca el esmorzaret, la mascletà, los sabores del territorio y el fuego purificador de la Nit del Foc. Cada plato conecta con la memoria colectiva del valenciano y la transforma en una experiencia contemporánea, pensada tanto para quienes visitan la ciudad como para quienes desean redescubrirla desde una mirada diferente. Muerde Valencia es una invitación a saborear las Fallas con calma, profundidad y emoción, en un entorno donde el diseño, el servicio y la ubicación refuerzan una experiencia gastronómica única en pleno centro histórico.

Plaza Manises, 7 | La Perfumería

Gran Mascletà: el sonido de las Fallas, servido en copa

Como complemento perfecto, MYR Hotels presenta Gran Mascletà, un cóctel de edición especial inspirado en uno de los momentos más icónicos de las Fallas: la mascletà de la Plaza del Ayuntamiento.

Elaborado a partir de ginebra local y con aromas profundamente vinculados a Valencia, como el azahar, este cóctel juega con el contraste entre frescura, dulzor y un final sorprendente que evoca el estallido y la vibración de la pólvora. Una propuesta que apela a los sentidos y convierte la coctelería en una experiencia emocional.

Gran Mascletà se sirve durante Fallas en tres espacios con personalidad propia:

•Café Madrid (C/ Abadía San Martín, 10), un clásico reinterpretado del centro histórico.

•Luna de Valencia Rooftop (C/ Blanquerías, 4), con vistas privilegiadas para disfrutar de la ciudad desde las alturas.

•Lladró Lounge Bar (Plaza Manises, 7), un espacio sofisticado donde tradición y modernidad conviven.

C/ Blanquerías, 4 | Luna de Valencia Rooftop

Alegal, alta cocina sin reglas

Alegal es el único proyecto de Dani García en el que se reúnen todos los grandes hits del chef. Más que un restaurante, es un universo propio donde la alta gastronomía, el diseño y la cultura del ocio se entrelazan sin normas predefinidas. Ubicado en los antiguos Cines Aragón de Valencia, el espacio se convierte en escenario y catalizador de un concepto que trasciende el plato: aquí la experiencia comienza en el entorno y se vive en cada detalle.

Con un espíritu libre y contemporáneo, Alegal celebra lo inesperado y convierte cada visita en una experiencia compartida. La propuesta gastronómica, de inspiración mediterránea y basada en producto de temporada, equilibra tradición, técnica y creatividad.

Su carta, incluye iconos como la Cereza de foie con parmesano y Oporto, el Steak tartar con foie, o los ya célebres guiños al “street food” como el Brioche cojonudo y la Burger Bull. Además, incorpora arroces que homenajean la tradición valenciana, como el de txuleta madurada, pollo coquelet o pescado y carabineros.

Avinguda del Port, 1 | Alegal

El aperitivo fallero empieza en su barra: Barrafina

Con motivo de las Fallas, Barrafina adelanta su apertura a las 12:30 h del 1 al 19 de marzo, convirtiéndose en el punto de encuentro perfecto para ese aperitivo previo a la Mascletà que ya forma parte del ritual fallero. A escasos pasos de la Plaza del Ayuntamiento, su ubicación privilegiada permite sumergirse en el ambiente desde primera hora y llegar a la pólvora en el momento exacto.

La barra, reinterpretada con una mirada contemporánea, ofrece clásicos imprescindibles como la ensaladilla, las bravas o las anchoas, junto a mariscos frescos y bocados ideales para compartir, acompañados de una cuidada selección de vinos y cervezas bien frías. Además, mantiene su servicio ininterrumpido para que la celebración continúe después de la mascletà, en un plan ágil, vibrante y con producto de primer nivel para vivir las Fallas como se merecen.

Pascual i Genís, 16 | Barrafina

Hiro, Japón y Valencia brindan en edición limitada

Para celebrar las Fallas, Hiro presenta Sumomo Spritz, un cóctel de edición especial disponible únicamente durante el mes de marzo. Esta propuesta exclusiva fusiona sake de sumomo (albaricoque) y sake de jengibre en una mezcla vibrante, aromática y refrescante, ideal para acompañar el ambiente festivo de estas fechas. El dulzor afrutado del albaricoque se equilibra con el matiz especiado del jengibre, dando como resultado un trago elegante y sutil que refleja la esencia mediterránea-japonesa de la casa, donde tradición y vanguardia dialogan en cada sorbo.

Como complemento a esta creación, Hiro incorpora también un postre especial inspirado en la tradición fallera: buñuelos de calabaza y chocolate reinterpretados en forma de nigiri, un guiño creativo que une imaginarios y sabores. Una propuesta efímera que celebra las Fallas desde la coctelería y la cocina, con identidad propia y un marcado carácter estacional.

Martínez Cubells, 10 | Hiro

La cocina de siempre, como nunca antes en Noble

En pleno corazón de Valencia, Noble reinterpreta el concepto de los restaurantes clásicos de siempre, actualizándolo con un interiorismo cuidado, platos tradicionales presentados de forma contemporánea y espacios privados que invitan a la tranquilidad y a desconectar del ritmo de la ciudad. Su propuesta combina producto de calidad, arroces de referencia y una carta que homenajea a la cocina de casa, con guisos y recetas de toda la vida llevadas al presente. Uno de sus grandes atractivos es su horario ininterrumpido, de 13:00h a 01:30h, que lo convierte en el lugar perfecto tanto para una comida de trabajo como para una cena relajada que se alarga en la sobremesa.

Noble propone además una experiencia distinta gracias a su carta de sobremesa con cócteles, copas y juegos de mesa, una manera original de alargar la velada.

Comte de Salvatierra, 39 | Noble

Orio, el sabor del Cantábrico en pleno centro

Inspirado en las tabernas marineras de Euskadi, Orio se caracteriza por una gastronomía basada en una desbordante barra de pintxos, junto a una carta corta y variada inspirada en los pueblos pesqueros de Euskadi. Hierro, óxido y aroma a mar se juntan para darnos algo diferente, en un ambiente informal, para ofrecer los mejores platos de pescado del País Vasco. La clásica barra de pintxos donostiarras ocupa el espacio central del restaurante, con una gran variedad de pintxos fríos y calientes que se adaptan a los productos de temporada. ORIO también cuenta con un espacio dedicado al placer de degustar los platos de la carta, clásicos de la cocina vasca elaborados con los mejores productos.

Sant Vicent Màrtir, 23 | Orio

El templo del producto en Fallas: Q'Tomas

Q’Tomas en Valencia es un clásico imprescindible para disfrutar durante las Fallas, un lugar donde el producto de primera calidad es el auténtico protagonista. Reconocido como un verdadero templo del producto en la ciudad, Q’Tomas destaca por su oferta gastronómica impecable, basada en ingredientes excepcionales que hablan por sí mismos. Su cocina honesta y bien ejecutada lo convierte en una parada obligada para quienes buscan una experiencia culinaria memorable en medio de las festividades.

Además, su ubicación privilegiada en el corazón de Valencia lo sitúa en el mejor punto para hacer una pausa, disfrutar de alta gastronomía y recargar energías antes y después de vivir el bullicio de las Fallas. En definitiva, Q’Tomas es ese rincón confiable donde el buen comer y la calidad se encuentran, perfecto para celebrar la tradición valenciana con sabor y autenticidad.

Pascual i Genís, 18 | Q'Tomas

Taberna Antonio Manuel, tradición, almuerzo y cazalla propia: aquí las Fallas se brindan con L’Anís del Foc en mano

La Taberna Antonio Manuel es una apuesta segura por la tradición y la autenticidad. El lugar perfecto para disfrutar de los almuerzos y las tapas clásicas de toda la vida en pleno centro de la ciudad.

En marzo (y durante todo el año), por supuesto, brindan con su propia cazalla artesanal “L’Anís del Foc”. Una cazalla con identidad, pureza y gran aroma que nació para homenajear a Valencia, sus Fallas y una noche tan especial como la Nit del Foc.

Su forma propia de reivindicar la cazalla de siempre, la que no puede faltar en una sobremesa valenciana.

Sant Vicent Màrtir, 42 | Taberna Antonio Manuel

BardeBares, frente al Mercado Central, la mascletà también suena en forma de bravas, ensaladilla y carne madurada

BardeBares es lo mejor de cada casa. Es gastronomía valenciana, cocina de mercado y tapas que pasan de generación en generación. Y estas Fallas, desde su ubicación privilegiada frente al Mercado Central, podrás disfrutar de su menú especial.

Un menú en el que no faltarán su famosa matrioshka fallera (ensaladilla rusa), el tartar de aguacate y tomate seco, las bravas de BardeBares o su carne de vaca madurada (+ 30 días). Además, podrás elegir entre las alcachofas con foie, huevo y trufa o los chipirones en su tinta con papada ibérica. Y para acabar con el mejor sabor de boca, sus tartas de queso o chocolate.

Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà en BardeBares.

Sant Ferran, 20 | BardeBares

Bartínez, vermut, embutido y clásicos infalibles a un paso del Ayuntamiento

En Bartínez mandan los clásicos de toda la vida. Una Cruzcampo bien fría, una tabla de embutido D.O Jabugo o unas albóndigas en salsa para mojar pan y no dejar ni una gota en el plato.

Su barra, situada a escasos metros de la plaza del Ayuntamiento, es el lugar perfecto para amenizar la espera con un vermut antes de la mascletà y para creerse un pirotécnico profesional y valorarla al terminar.

Estas Fallas te esperan de… para brindar con una copita de Agua de Valencia o con lo que tú prefieras.

Av. de María Cristina, 3 | Bartínez

Black Taurus, el nuevo templo del fuego en Cánovas

Black Taurus, situado en la calle Conde Altea 30, abrió sus puertas hace poco en el corazón de Cánovas para convertirse en el nuevo templo del fuego. El lugar perfecto para vivir las Fallas de cerca.

El Mediterráneo es el inicio de todo, sin embargo, la carta se completa con recetas que huyen de lo clásico e incorporan matices poco explorados.

El resultado es una carta donde la cocina de autor, el producto fresco y la calidad conviven con una técnica cuidada y un toque novedoso que distingue a cada plato.

Por su parrilla pasan cada día los mejores cortes de carne y productos de proximidad. Porque en Black Taurus, como en las Fallas, el fuego marca el ritmo.

Conde Altea, 30 | Black Taurus

Ryukishin, el ramen que reconforta después de la mascletà

Si por algo destaca Ryukishin, es por su ramen tradicional y totalmente casero. Una elaboración cuidada hasta el último detalle que te transporta directamente a Japón.

Y sí, la semana de Fallas es un buen momento (como cualquier otro) para disfrutar del sabor auténtico del ramen de Ryukishin. Porque después de una mañana visitando las Fallas de la zona o al acabar una mascletà, no hay nada más reconfortante que sus caldos intensos. Su ramen infierno o el de rabo de toro son algunos de los grandes favoritos.

Ya lo sabes, te esperan en la calle Salamanca, 12 o, si lo prefieres, en la Av. de les Corts Valencianes, 30.

Salamanca, 12 | Ryukishin

Haku, Italia y Japón se dan la mano en una fusión elegante que sorprende en cada bocado

HAKU es un innovador restaurante situado en el corazón de Valencia, donde la majestuosidad de la cocina italiana se entrelaza con la delicadeza de la japonesa, bajo la dirección del chef Bo Jimmy Zhu. Desde el 12 de junio de 2024, Haku ofrece una experiencia culinaria única que celebra la fusión de dos culturas gastronómicas ricas y diversas.

Su menú, cuidadosamente mimado por el chef, combina los sabores y las técnicas tradicionales italianas con la precisión y el respeto por los ingredientes que definen la cocina japonesa. Desde pasta artesanal hasta sushi delicadamente elaborado, cada plato promete una aventura en cada bocado.

Gran Via del Marqués del Túria, 62 | Haku

Hokkori, el tapeo japonés más divertido de Cánovas

Hokkori es la manera más original y divertida de disfrutar la auténtica comida japonesa en pleno Cánovas.

Y, aunque te sorprenda, lo más característico es su tapeo. Porque en Hokkori han querido adaptar nuestro típico tapeo a la cocina japonesa. Su experiencia e innovación en cocina japonesa les han llevado a crear un menú muy original y divertido con el que podrás saborear lo auténtico japonés en un bocado.

Si aún no tienes plan para estas Fallas, ya sabes donde puedes disfrutar de la mejor combinación de tradición y vanguardia.