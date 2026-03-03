¿Hay que poner la lavadora a las 2 de la mañana para ahorrar luz?

“Si quieres ahorrar, pon la lavadora de madrugada”. Es una de las frases más repetidas cuando se habla de la factura de la luz. La idea se popularizó con la imagen del semáforo: verde, barato; ámbar, intermedio; rojo, caro. Y sí, es cierto que existen tramos horarios y que la madrugada suele ser más económica. Pero la realidad es bastante más matizada.

Tal y como explica Concha Molina, responsable de Comunicación de Gana Energía, el problema es que el mensaje se simplificó demasiado. Cuando la factura sube, buscamos una causa clara y visible. Y el reloj es fácil de señalar. Sin embargo, no siempre es el factor que más pesa.

De hecho, de media solo alrededor del 28% del consumo doméstico se realiza en las horas más caras del día. Eso significa que más del 70% ya ocurre en tramos valle o llano, que son más económicos. Y hablamos del consumo real de miles de familias, sin necesidad de poner la alarma a las dos de la mañana.

¿Significa eso que los tramos horarios no importan? No exactamente. Son un aliado para optimizar el consumo —por ejemplo, poniendo lavadoras el fin de semana, cuando todo el día es tramo valle, o programando el lavavajillas por la noche si resulta cómodo—. Pero no deberían convertirse en una obsesión ni en una fuente de pérdida de calidad de vida.

El verdadero ahorro suele estar en otros tres factores clave: el precio del kWh contratado, la potencia (un coste fijo que se paga todos los meses) y los servicios adicionales como mantenimientos o seguros que algunas compañías incluyen en la factura. Ahí puede haber diferencias de 10, 15 o incluso 20 euros al mes.

Por eso, más que cambiar la hora de la lavadora, la recomendación es otra: abrir la factura, leerla y revisar qué condiciones tenemos contratadas. Adaptarse a los tramos cuando es cómodo está bien. Pero el ahorro importante no depende del despertador, sino de entender y optimizar lo que realmente estamos pagando.