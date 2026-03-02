Ciencia con nombre de mujer: Sonia Barbero acerca el universo a la infancia

En una semana en que ponemos el foco en mujeres que han roto barreras en distintos ámbitos profesionales, con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra el próximo domingo, la ciencia también tiene nombre propio. Sonia Barbero, divulgadora científica valenciana con más de dos décadas de vinculación a la astronomía y miembro de la Asociación Valenciana de Astronomía (AVA), presenta en Más de Uno Valencia su nuevo libro "El misterio de Islanor", una obra ilustrada que forma parte de la colección “Exploradores del Cosmos” y que propone a niños y niñas una aventura para descubrir el universo de manera creativa, participativa y divertida.

La autora explica que el libro combina narrativa, misterio y conceptos científicos adaptados, con el objetivo de despertar la curiosidad desde edades tempranas. La obra está dirigida principalmente al público infantil, pero también invita a la lectura compartida en familia, convirtiéndose en una herramienta educativa que une entretenimiento y aprendizaje.

Sonia Barbero continúa firmando sus trabajos como Nancy Seven, un nombre que la conecta con sus inicios y, bajo el cual, ha desarrollado gran parte de su trayectoria, siempre con el objetivo de acercar el conocimiento astronómico al gran público.