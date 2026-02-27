"Sumando Energías por las Personas", el corazón del plan de la Fundación Naturgy para reconstruir vidas tras la DANA

Fundación Naturgy ha desarrollado un plan de actuación destinado a apoyar la recuperación de las zonas afectadas por la DANA en la Comunitat Valenciana. La entidad se encuentra trabajando de la mano de entidades sociales e instituciones con el objetivo de contribuir al bienestar en el hogar de las personas afectadas por la DANA y dar impulso a entidades e instituciones para que puedan seguir realizando su labor social. El número de beneficiarios totales de este Plan se estima en 40.000 personas.

‘Sumando Energías por las Personas’

Tal y como explica este viernes en Más de Uno ValenciaEster Sevilla, directora de Proyectos Sociales e Internacional de Fundación Naturgy, la entidad está impulsando en los territorios afectados por la DANA las principales líneas de actuación de su plan de vulnerabilidad energética.

De entre los diversos ejes del plan, ‘Sumando Energías por las Personas’ busca no solo colaborar en la reparación de daños materiales, sino también reconstruir y mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan, a través de iniciativas que combinan sostenibilidad, eficiencia energética y ahorro. Para ello, será clave la colaboración con cerca de 30 entidades sociales que trabajan en el territorio.

Acciones

Este ámbito del plan se centra en mejorar la calidad de vida de las personas más afectadas por la DANA mediante distintas acciones: la rehabilitación energética de viviendas para mejorar su aislamiento, ventilación, calefacción o la eficiencia energética, entre otros; organización de talleres formativos a través de su Escuela de Energía dirigidos a familias y técnicos de servicios sociales de los ayuntamientos para conseguir un mejor uso y gestión de la energía en el hogar; donación e instalación de paneles solares en centros de atención a personas vulnerables garantizando así un suministro limpio, estable y económico; y una convocatoria de ayudas para la rehabilitación energética de edificaciones de entidades sociales.

Donación e instalación de paneles solares en centros de atención a personas vulnerables

15 centros que atienden a colectivos vulnerables contarán con energía solar, garantizando un suministro limpio, estable y económico para más de 1.000 personas beneficiarias de estos centros de atención. Los ahorros generados gracias a esta instalación podrán ser destinados por estas entidades a aumentar sus programas de acción social para acompañar a los que más lo necesitan.

Convocatoria de ayudas para la rehabilitación energética de edificaciones de entidades sociales

Fundación Naturgy lanzó una convocatoria con el objeto de colaborar también con las ONGs a rehabilitar energéticamente sus propios locales que también hayan podido haber sido afectados por la inundación. Se financiarán 7 proyectos de rehabilitación de instalaciones ubicadas en zonas afectadas por la DANA, hasta un máximo de 20.000€ por proyecto.

En total, con esta convocatoria de ayudas, entre personas beneficiarias, trabajadoras y voluntarias, se impactará a casi 5.000 personas.

Ampliación plazo Premio a la mejor iniciativa social

Además, Ester Sevilla anuncia que la Fundación Naturgy ha ampliado el plazo de presentación de candidaturas en la VII edición de su Premio a la mejor iniciativa social en el ámbito energético hasta el día 6 de marzo de 2026.