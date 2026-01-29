Proyectos

Fundación Naturgy lanza la séptima edición de su Premio a la mejor iniciativa social en el ámbito energético

La presentación de candidaturas podrá realizarse hasta el 28 de febrero de 2026 y contempla premios de hasta 100.000 euros

Valencia |

La Fundación Naturgy ha lanzado la VII edición de su "Premio a la mejor iniciativa social en el ámbito energético", una iniciativa que reconoce y visibiliza a personas, entidades e instituciones por su contribución en el ámbito social mediante proyectos relacionados con la energía.

Tal y como explica en Más de Uno ValenciaEster Sevilla, directora de Proyectos Sociales e Internacional de Fundación Naturgy, el galardón pretende ayudar a financiar iniciativas en este ámbito para mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables.

¿Quién puede participar?

Sevilla explica que pueden participar todas aquellas personas físicas o jurídicas que, con su trabajo, generen mejoras en las condiciones sociales de los colectivos más desfavorecidos con actuaciones vinculadas, directa o indirectamente, al ámbito de la energía.

Premios

El Jurado del premio elegirá hasta diez finalistas. De este grupo de finalistas elegirá al ganador del primer premio, dotado con 100.000€ y al ganador del accésit dotado con 50.000€. El resto de los finalistas recibirán un premio de reconocimiento de 10.000€.

Abierto hasta el 28 de febrero

La presentación de candidaturas podrá realizarse hasta el 28 de febrero de 2026. Consulta las bases de participación aquí.

