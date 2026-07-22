El campo valenciano trabaja de noche para adaptarse al calor extremo

Las continuadas olas de calor están obligando a muchos agricultores valencianos a cambiar por completo sus jornadas laborales. Para evitar las horas de temperaturas más extremas, cada vez son más quienes adelantan el trabajo a la madrugada o incluso lo realizan durante la noche. En Más de Uno Valencia, el secretario general de La Unió Llauradora, Carles Peris, ha explicado que el calor no solo pone en riesgo la salud de quienes trabajan en el campo, sino que también afecta al desarrollo de los cultivos.

Arroz, garrofón y bachoqueta en el punto de mira

El calor también afecta a las cosechas y los cultivos valencianos ya van notando las consecuencias. Es el caso del arroz, del garrofón o de la tradicional bachoqueta, tres productos muy ligados a la agricultura valenciana y también imprescindibles para elaborar uno de los platos más representativos de la gastronomía: la paella valenciana.