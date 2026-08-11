El arte se convierte en un refugio ante las temperaturas

Con las altas temperaturas cualquier espacio es bueno para huir del calor, y una de las mejores alternativas es refugiarse entre obras de arte. En pleno corazón de Valencia, en el antiguo Palacio de Valeriola, se encuentra el Centro de Arte Hortensia Herrero. Un espacio dedicado al arte contemporáneo que abrió sus puertas en noviembre de 2023.

Hoy martes en Más de Uno Valencia, Leire Santos, responsable de Colección y Actividades del Centro de Arte Hortensia Herrero ha explicado los nuevos recorridos para visitar el centro y también a uno de sus grandes protagonistas: Anselm Kiefer.

Anselm Kiefer

Kiefer es uno de los grandes nombres del panorama artístico internacional. El artista alemán es conocido por sus obras de gran formato, en las que aparecen temas como la mitología, la memoria o la transformación, y por el uso de materiales tan particulares como el plomo o el pan de oro.

La llegada de Kiefer ha transformado el recorrido habitual del museo. Sus obras ocupan seis de las dieciséis galerías y eso ha obligado a seleccionar y redistribuir parte de la colección. Entre todas las piezas destaca especialmente Danaë, una obra monumental de 13 metros que se presenta como una de las grandes joyas de la exposición.