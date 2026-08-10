El último videoclip de Ariana Grande abre el debate sobre opinar de cuerpos ajenos

Ariana Grande vuelve a estar en el centro de la conversación por los comentarios sobre su delgadez y su aspecto físico. La cantante ya había generado críticas y preocupación en redes sociales con la promoción de la película Wicked, pero ha sido su último videoclip de la canción "petal" el que ha vuelto a poner el foco sobre su cuerpo y su estado de salud.

El peligro de opinar sobre cuerpos ajenos

Esta situación reabre el debate sobre el impacto que puede tener la exposición constante a opiniones sobre el físico y sobre la influencia de los cánones de belleza que se muestran en redes sociales. La psicóloga valenciana Paloma Rey recuerda que un cuerpo no puede determinar por sí solo si una persona tiene un trastorno de la conducta alimentaria (TCA) y pide evitar este tipo de diagnósticos y especulaciones desde las redes.